Inaugurato Campus Protezione Civile, formazione giovani volontari
Il cuore dell’Umbria batte all’unisono per la sicurezza e la solidarietà: a Bastia Umbra è stato inaugurato un innovativo campus estivo della Protezione Civile, un’iniziativa che mira a radicare nei giovani la cultura dell’aiuto reciproco. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Bastia Umbra e i gruppi di volontariato locali, ha esteso la sua rete di solidarietà coinvolgendo attivamente le amministrazioni di Cannara, Spello e Bevagna.
Il focus di questa esperienza formativa è chiaro: preparare le nuove generazioni ad affrontare con consapevolezza i possibili scenari di rischio, offrendo loro gli strumenti per agire in modo efficace e coordinato. L’obiettivo va oltre la semplice preparazione tecnica; si tratta di un vero e proprio percorso di crescita umana che insegna il valore inestimabile del supporto al prossimo.
L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo, un segnale evidente di come il territorio riconosca l’importanza di investire nella formazione dei futuri soccorritori. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Giorgio Agnello, Presidente del Consiglio Comunale, figura chiave per la realizzazione di questo importante appuntamento formativo per la comunità.
