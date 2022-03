Il Bastia calcio perde con il Lama per 1-0 sotto la gestione Silveri

di Lorezo Capezzali

Bastia: Il Bastia nell’ anticipo di ieri perde con il Lama per 1-0 sotto la gestione Silveri. Due conti per dire che la sconfitta non era in preventivo visti i comportamenti tecnico dei locali con questo allenatore arrivato con entusiasmo. Nel calcio vi sta scivolare su bucce di banane ma la squadra oggi forse non ha eseguito a puntino le idee di mister Silveri. Il Lama ha fatto il suo bel compitino con il goal capitale di Bartolucci. Poi un Bastia che le cercava tutte con impegno agonistico e folate in avanti. Al complesso bastiolo mancava quel quid a centrocampo per salire sui gradini piu’ dell’odierna gara. Niente dramma ma testa gia’ messa per la prossima scadenza di campionato. Silveri coach n’e’ convinto.

