Il Bastia ha acquistato attaccante portoghese João Carlos Barbosa

Il Bastia ha acquistato – La Società Calcio Bastia 1924 ha annunciato l’acquisto dell’attaccante portoghese João Carlos Monteiro Barbosa. Barbosa, nato nel 1994, ha trascorso la scorsa stagione in Eccellenza Campana con l’Apice Calcio, dove ha segnato 20 gol, di cui 16 in campionato. Questa prestazione lo ha portato al terzo posto nella classifica dei marcatori.

Prima di unirsi all’Apice Calcio, Barbosa ha giocato per due stagioni con il FC Ferreiras in Portogallo. Durante il suo periodo con il Ferreiras, Barbosa ha segnato più di 25 gol in due stagioni. Queste prestazioni hanno contribuito a portare il Ferreiras al primo posto nella Divisão de Honra da Associação de Futebol do Algarve, guadagnando la promozione al Campeonato de Portugal, il quarto livello del calcio portoghese. Questo è stato un traguardo storico per il club, che ha raggiunto questo livello per la prima volta.

Dopo la sua prima esperienza in Italia, Barbosa ha ricevuto molte offerte. Tuttavia, ha scelto di unirsi al Bastia 1924, attratto dal progetto tecnico del club e dal fervore dei suoi tifosi.

Questo acquisto rappresenta un importante rinforzo per il Bastia 1924, che continua a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Con l’arrivo di Barbosa, il club spera di migliorare le sue prestazioni in campo e di raggiungere nuovi traguardi.

In conclusione, l’arrivo di Barbosa al Bastia 1924 è un’ottima notizia per i tifosi del club. Con la sua esperienza e le sue abilità, Barbosa è pronto a fare la differenza nella prossima stagione. Il club e i suoi tifosi non vedono l’ora di vederlo in azione.