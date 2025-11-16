Il Costano Calcio piega lo Julia Spello Castello e vola al sesto posto

Successo 3-1 con Listini, Rustici e Fagotti decisivi

Il Costano Calcio centra la seconda vittoria consecutiva e si issa al sesto posto in classifica, confermando un momento di forma positivo. La sfida contro la Julia Spello Castello si è rivelata più complessa del previsto: gli ospiti, ultimi in graduatoria, hanno mostrato carattere e organizzazione, mettendo in difficoltà i ragazzi di Mister Luca Maria Salemmi soprattutto nella prima frazione.

Il vantaggio iniziale di Ortolani al 25’ ha sorpreso la retroguardia locale, ma poco prima dell’intervallo Federico Listini ha firmato la sua sesta rete stagionale, ristabilendo l’equilibrio con un colpo di testa preciso. Nella ripresa il Costano ha alzato il ritmo: al 25’ Rustici ha completato la rimonta sfruttando un assist di Fagotti, entrato con grande impatto. Lo stesso Fagotti, al 43’, ha chiuso i conti trasformando un rigore che ha fissato il punteggio sul 3-1.

La gara ha visto diversi ammoniti, segno di un confronto acceso e combattuto. Tra i protagonisti anche il capitano Mencarelli, guida costante della difesa, e Pantaleoni, prezioso nel lavoro di raccordo.

Il successo rilancia le ambizioni del Costano, che ora guarda con fiducia alla semifinale di andata di Coppa, in programma mercoledì 19 alle ore 14:45 a Promano. Una sfida che potrà confermare la crescita di un gruppo giovane ma determinato, capace di reagire alle difficoltà e di trasformare la pressione in energia positiva.

La Julia Spello, pur sconfitta, ha dimostrato di non meritare l’ultima posizione: la squadra di Daniele Azzarelli ha tenuto testa per lunghi tratti, mostrando compattezza e volontà di riscatto.

Il Costano, invece, esce dal confronto con la consapevolezza di avere più soluzioni offensive e una panchina capace di incidere. La vittoria, maturata con pazienza e concretezza, rappresenta un segnale importante per il prosieguo della stagione.