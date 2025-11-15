Coppa Primavera, definite le semifinali di Prima Categoria, c’è il Costano

Sorteggio CR Umbria dopo i quarti: quattro squadre in corsa
Il Comitato Regionale Umbria ha reso note le semifinali della Coppa Primavera di Prima Categoria, a seguito dei risultati maturati nei quarti di finale e secondo le disposizioni del regolamento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 14 del 9 agosto 2025. Le quattro formazioni qualificate rappresentano i rispettivi gironi in virtù dei risultati ottenuti nella fase precedente.
Per il Girone Q1 accede l’A.S.D. Promano, mentre dal Girone Q2 proviene l’A.S.D. Amerina 1950. Il Girone Q3 esprime l’ASD AC Capocavallo, e dal Girone Q4 si qualifica l’A.S.D. Costano. Alla presenza delle società interessate, la segreteria del Comitato Regionale ha proceduto al sorteggio utile a definire gli accoppiamenti delle gare di semifinale, programmando gli incontri nel rispetto delle regole previste per questa fase della competizione.
Il regolamento stabilisce che le semifinali si disputino con gare di andata e ritorno. L’accesso alla finale sarà determinato dal numero complessivo di reti realizzate nell’arco dei due confronti tra le squadre. In caso di parità nel totale dei gol segnati, sarà necessario ricorrere ai tiri di rigore, applicati secondo quanto previsto dalle norme di gioco vigenti. Le vincitrici delle due sfide approderanno così alla finale della Coppa Primavera di Prima Categoria.
Il sorteggio condotto dal C.R. Umbria ha confermato il normale iter della competizione, offrendo alle squadre qualificate la possibilità di competere su un doppio confronto, che assume un peso determinante nel percorso verso il titolo. La fase che precede la finale rappresenta un passaggio decisivo per le formazioni rimaste in gara, chiamate a gestire non solo l’aspetto tecnico, ma anche quello strategico, considerata la necessità di affrontare due partite che complessivamente decreteranno l’esito del confronto.
L’evoluzione della Coppa Primavera prosegue dunque con le quattro squadre che si sono dimostrate più competitive nei rispettivi gironi, pronte ad affrontare una semifinale regolata da un format consolidato e improntato alla massima trasparenza sportiva. Le sfide di andata e ritorno costituiranno un banco di prova per definire quali società conquisteranno il diritto di disputare l’ultimo atto della competizione regionale.
