Rifiuti abbandonati a Bastia Umbra, cresce l’allarme civico

Persistono comportamenti scorretti nonostante regole sulla raccolta

A Bastia Umbra, nel cuore dell’Umbria, la questione della raccolta differenziata, da sempre fiore all’occhiello della città, comincia a sollevare preoccupazioni. Nonostante l’impegno della maggioranza dei cittadini nel rispettare le regole e separare correttamente i materiali, nel 2025 si registrano ancora episodi di incuria. In una delle vie principali della città, davanti a Porta Portella per l’esattezza, è stata documentata la presenza di rifiuti gettati in un semplice cestino stradale, utilizzato impropriamente come se fosse un’isola ecologica.

Il fenomeno, seppur circoscritto, evidenzia una contraddizione tra la crescente sensibilità ambientale e la persistenza di comportamenti superficiali. Bastia Umbra ha investito negli ultimi anni in campagne di informazione e in strumenti per agevolare la raccolta differenziata, ma alcuni cittadini continuano a ignorare le regole, compromettendo il lavoro collettivo.

La foto scattata in centro storico diventa simbolo di una sfida ancora aperta: contrastare l’abbandono dei rifiuti e promuovere un senso di responsabilità condivisa. Le istituzioni locali ribadiscono l’importanza di rispettare le norme, sottolineando che la corretta gestione dei materiali non è solo un obbligo, ma un gesto di civiltà.

La comunità, che negli anni ha dimostrato attenzione verso l’ambiente, si trova ora a fronteggiare l’ennesima prova di maturità. La lotta contro i “furbetti” della spazzatura non riguarda soltanto l’ordine urbano, ma anche la tutela della salute pubblica e dell’immagine della città. Bastia Umbra, con il suo patrimonio culturale e sociale, non può permettersi di vedere compromessa la qualità della vita a causa di gesti irresponsabili.

Il tema della raccolta differenziata, dunque, resta centrale e richiede un impegno costante. La sfida è culturale: trasformare la buona pratica in abitudine quotidiana, affinché episodi come quello immortalato davanti a Porta Portella diventino sempre più rari.