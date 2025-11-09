Il difensore Alessandro Tarpanelli firma con il Costano

Classe 2001, arriva dopo esperienze in D ed Eccellenza

Nuovo innesto in casa giallorossa: Alessandro Tarpanelli, difensore classe 2001, è ufficialmente un giocatore del Costano Calcio. L’annuncio è arrivato dalla società, che ha dato il benvenuto al giovane umbro con un messaggio di entusiasmo: “Benvenuto in famiglia Alessandro”.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bastia Calcio, Tarpanelli ha mosso i primi passi nelle categorie di base della società biancorossa, fino ad arrivare in prima squadra, dove ha esordito nei campionati di Serie D ed Eccellenza. La sua carriera è poi proseguita nel segno della continuità e della crescita tecnica, con esperienze in diverse realtà umbre.

Dopo l’avventura al Bastia, il difensore ha vestito la maglia del Gualdo Casacastalda, sempre in Eccellenza, per poi passare al Viole Calcio in Promozione. Negli ultimi tre anni ha militato in Prima Categoria, giocando con Rivo Subasio e Ponte Pattoli, società nelle quali ha saputo imporsi per affidabilità e solidità difensiva.

Con l’arrivo al Costano, Tarpanelli si prepara ora a una nuova sfida, mettendo al servizio della squadra la propria esperienza maturata nelle diverse categorie del calcio dilettantistico umbro. La società giallorossa, impegnata nel rafforzamento dell’organico, punta sul giovane difensore per dare maggiore equilibrio e sicurezza al reparto arretrato.

L’ingaggio di Tarpanelli conferma la volontà del club di investire su giocatori motivati e legati al territorio, in grado di garantire intensità e spirito di gruppo. Un profilo considerato ideale per il progetto sportivo del Costano, che continua a costruire una rosa competitiva e determinata a recitare un ruolo da protagonista nel campionato in corso.

Concludendo l’annuncio ufficiale, la società ha voluto ribadire il proprio entusiasmo per il nuovo arrivo: “Benvenuto in famiglia Alessandro”, accompagnando il messaggio con l’ormai consueto motto della squadra, #ForzaCostano ❤️, simbolo dell’identità e dell’attaccamento ai colori giallorossi.

L’ingresso di Tarpanelli nel gruppo rappresenta dunque un passo importante nel percorso di crescita del Costano, che accoglie un difensore giovane ma già esperto, pronto a contribuire con impegno e determinazione alla nuova stagione.