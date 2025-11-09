Bastia, il Palazzetto dello Sport verso la riapertura

Struttura rinnovata dopo i lavori avviati dal centrodestra

È ormai prossima la riapertura del Palazzetto dello Sport di Viale Giontella, una delle strutture più significative per la vita sportiva e sociale della città. L’impianto, oggetto di un complesso intervento di riqualificazione, tornerà presto a disposizione di associazioni e cittadini in una veste rinnovata, efficiente e sicura.

Il lungo percorso dei lavori – avviati durante la precedente amministrazione di centrodestra – ha comportato inevitabili disagi, legati all’inattività della struttura e alla complessità delle operazioni necessarie per garantirne la piena funzionalità. “Un’opera improvvisa e impegnativa – si legge nella nota diffusa dagli esponenti del centrodestra locale – resa possibile solo grazie a una scrupolosa ricerca di contributi esterni, che ha permesso di sostenere l’investimento senza gravare eccessivamente sul bilancio comunale”.

L’intervento, di carattere strutturale e tecnico, ha avuto come obiettivi principali la messa in sicurezza dell’edificio, l’adeguamento normativo alle disposizioni igienico-funzionali e l’efficientamento energetico. Un progetto che ha richiesto tempo e attenzione, data la particolare conformazione architettonica del complesso.

Il Palazzetto, infatti, nacque nel 1972 da un progetto dell’architetto Leoncilli Massi, inizialmente concepito come mercato coperto e successivamente trasformato, nel 1983, in impianto sportivo. Una scelta che all’epoca rispose alle esigenze cittadine ma che, col passare degli anni, ha reso necessarie modifiche strutturali e aggiornamenti tecnici per garantire la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi.

“Oggi – sottolineano gli esponenti del centrodestra – siamo orgogliosi di aver lasciato in eredità un progetto concreto e realizzabile, i cui risultati sono ora visibili. La possibilità che il Palazzetto venga presto riaperto, anche in forma parziale, rappresenta una vittoria per lo sport bastiolo e per i tanti giovani che lo vivranno ogni giorno.”

La soddisfazione espressa nei giorni scorsi dal sindaco, dall’assessore competente e dalle forze politiche di maggioranza per il completamento dei lavori viene accolta con orgoglio da chi aveva avviato l’opera: “Le loro parole di apprezzamento ci rendono doppiamente fieri – si legge ancora nella nota – perché testimoniano che il lavoro svolto allora, tra difficoltà e impegno, ha prodotto un risultato tangibile e utile per la comunità.”

Il Palazzetto di Viale Giontella, riconosciuto anche tra le architetture nazionali del secondo Novecento, è destinato a tornare un punto di riferimento per lo sport locale, ma anche un simbolo della collaborazione tra istituzioni, progettazione e identità cittadina. Conclusa la fase dei lavori principali, si attende ora il collaudo finale e la programmazione delle attività che animeranno il nuovo impianto.