Enrico Bartoccioni eletto segretario del PLD Umbria

“Serve un terzo polo liberale contro i bipopulismi”

Enrico Bartoccioni, 59 anni, commercialista di Bastia Umbra, è stato eletto segretario regionale del Partito Liberaldemocratico Umbria (PLD). L’elezione è avvenuta durante l’assemblea degli iscritti, riunitasi proprio nella città bastiola, dove è stata tracciata la linea politica che guiderà la formazione nei prossimi mesi.

Bartoccioni, da tempo impegnato nell’attività politica, vanta un lungo percorso nel Partito Repubblicano Italiano, dove ha militato fin dai tempi dell’università, all’interno della Federazione Giovanile Repubblicana e della sezione “Ugo La Malfa” di Perugia. Successivamente ha assunto la guida regionale dei Libdem, confluiti oggi nel Partito Liberaldemocratico. Con i Libdem aveva partecipato alla lista “Alleanza degli Innovatori” a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Cianfoni alle ultime amministrative di Terni.

Nel corso del suo intervento all’assemblea elettiva, Bartoccioni ha delineato le priorità programmatiche del PLD Umbria, sottolineando la necessità di una forza politica autonoma rispetto ai due poli tradizionali. “Il quadro attuale in Umbria dimostra che c’è spazio per una proposta politica che si distacchi dai due opposti populismi e statalismi attuali, che rifugga la logica degli slogan e punti invece sui temi concreti come spesa pubblica, impresa, lavoro e sviluppo per arrestare il declino sociale, demografico ed economico nel quale la regione è scivolata”, ha dichiarato.

Bartoccioni ha precisato che il Partito Liberaldemocratico intende proporsi “non come aggregatore di forze centriste, ma come capofila di un polo liberale capace di individuare problemi e proporre soluzioni concrete”. Rivolgendosi agli elettori umbri, ha aggiunto: “Ci rivolgiamo a quella fetta di cittadini che non si riconosce nei due poli, a chi è insoddisfatto del proprio lavoro politico, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori e a tutti i ceti produttivi, per offrire un’alternativa credibile alla rassegnazione e restituire fiducia nelle istituzioni italiane ed europee”.

Nel suo discorso, il neo segretario ha inoltre ribadito i principi fondanti del PLD: “Difesa del libero mercato, uguaglianza davanti alla legge, meritocrazia, tutela dell’ambiente come patrimonio comune ma senza derive ideologiche dannose per l’economia, libertà di stampa, proprietà privata e welfare non assistenzialistico”.

Guardando alle future scadenze elettorali, Bartoccioni ha sottolineato la necessità di costruire in Umbria “un Terzo Polo indipendente e riconoscibile”, dichiarando che “il PLD parteciperà alle elezioni solo all’interno di un polo liberale o, in alternativa, con il proprio simbolo o insieme a rappresentanze civiche locali”.

Nei prossimi giorni, il nuovo segretario procederà alla nomina della segreteria regionale, mentre la fase congressuale del partito proseguirà con l’elezione dei segretari provinciali di Perugia e Terni, completando così l’assetto organizzativo del Partito Liberaldemocratico Umbria.