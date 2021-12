Invernalissima 2021 a Bastia Umbra, Loitanyang a caccia del bis

Un anno di sosta, come per tante altre manifestazioni podistiche e sportive di massa e l’Invernalissima riparte. Lo farà domenica, per la sua 43esima edizione confermandosi una delle mezze maratone più antiche del calendario italiano, ma soprattutto fra le più amate. Non si spiegherebbe altrimenti il raggiungimento, con oltre un mese di anticipo, del tetto massimo di adesioni posto a 1.000. Anche gli ultimi 50 posti messi a disposizione il 2 dicembre sono stati venduti nel giro di 10 minuti, per gli ultimi fortunati in gara domenica a Bastia Umbra (PG) che come di consueto si sta preparando per l’occasione.

In queste ore si stanno inoltre esaminando le proposte di adesione da parte dei principali atleti, soprattutto stranieri, che vorranno andare a caccia del primato della corsa. Una prima firma di prestigio è quella di Simon Kibet Loitanyang, il campione uscente kenyano di stanza a Perugia e vincitore delle due ultime edizioni del Giro Podistico dell’Umbria a tappe, mentre fra gli atleti locali spiccano le presenze di Fabio Conti (Atl.Winner Foligno) e Thomas Sorci (Libertas ARCS Perugia), al suo esordio sulla mezza ma con un personale sui 10 km di 32’26”, mentre fra le donne spicca la presenza di Silvia Tamburi, pluricampionessa italiana Master.

Ritrovo per la manifestazione al Centro Fieristico Ludovico Maschiella, da dove verrà dato il via alle ore 9:30. La gara si svolgerà nel pieno rispetto dei dispositivi sanitari tutt’ora in vigore, quindi con obbligo di indossare la mascherina per i primi 500 metri e subito dopo l’arrivo. Verranno premiati i primi 5 assoluti uomini e donne, i primi 3 italiani nelle due classifiche per sesso e ai primi 3 di ogni categoria. Un premio speciale, intitolato alla memoria di Giuseppe Conforto, andrà al primo classificato delle categorie SM40 e SF40.

Per informazioni: Asd Podisti Basta Umbra, tel. 393.8386622, www.invernalissima.it