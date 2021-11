Invernalissima, già chiuse le iscrizioni per il 19 dicembre

E’ decisamente clamoroso quanto avvenuto alla vigilia del ritorno della Invernalissima, la mezza maratona di Bastia Umbra (PG) che si svolgerà il 19 dicembre, tornando in calendario dopo un forzato anno di stop. Gli organizzatori, tenendo in considerazione la situazione sanitaria attuale e i protocolli ancora in vigore, avevano posto un tetto massimo alle iscrizioni a quota 1.000, con chiusura prevista per il 12 dicembre. Ebbene, al 9 novembre gli organizzatori sono stati costretti a chiudere le iscrizioni avendo già raggiunto il limite.

da Gabriele Gentili

Nei giorni successivi le richieste sono fioccate nella sede dell’Aspa Bastia, costretta a una serie di dolorosi rifiuti. Invitiamo quindi tutti gli appassionati che non avessero ancora effettuato l’iscrizione a soprassedere almeno momentaneamente: gli organizzatori infatti stanno verificando tutte le adesioni ricevute, in mancanza dei requisiti richiesti il pettorale non verrà assegnato e successivamente le adesioni verranno riaperte per garantire il raggiungimento dei 1.000 iscritti.

La classica umbra di fine stagione festeggerà la sua 43esima edizione riannodando le fila di un evento che da sempre rappresenta la degna chiusura della lunghissima stagione delle mezze maratone. L’appuntamento è fissato per il 19 dicembre al Centro Fieristico “Ludovico Maschiella” da dove verrà data la partenza alle ore 9:30. Il pacco gara verrà consegnato a fine manifestazione e conterrà anche il ristoro finale in busta chiusa. I concorrenti dovranno indossare la mascherina protettiva per i primi 500 metri di gara e subito dopo il loro arrivo.

Il tracciato non ha subìto modifiche sostanziali rispetto all’ultima edizione del 2019, è completamente pianeggiante e va a toccare i centro storici non solo di Bastia Umbra, ma anche di Santa Maria degli Angeli e Rivotorto, passando ai piedi di Assisi. L’attesa per il ritorno dell’Invernalissima è davvero tanta, per riannodare i fili della storia.

Per informazioni: Asd Podisti Basta Umbra, tel. 393.8386622, www.invernalissima.it