Narnese-Bastia, beffa allo scadere: Ponti decide nel recupero

Il Bastia interrompe la sua serie positiva di cinque risultati utili consecutivi al “Gubbiotti” di Narni, dove la Narnese ha trionfato per 2-1 al termine di un derby teso e combattuto. Circa due pullman di tifosi hanno seguito la squadra ospite, riempiendo il settore ospiti e dando grande supporto.

La gara si accende già nel primo tempo, con il Bastia che trova il vantaggio al 43’ grazie a una spettacolare rovesciata di Barbosa, esultata dai tifosi nella curva ospite. La Narnese reagisce nella ripresa, portandosi spesso in avanti. Al 20’, però, resta in dieci per l’espulsione di Blasi per condotta violenta. Nonostante l’inferiorità numerica, i rossoblù continuano a spingere e, al 29’, riescono a trovare il pareggio con Perotti, entrato all’8′ del secondo tempo al posto di Manni.

In un finale di gara concitato, il Bastia perde un uomo per l’espulsione di Brevi, espulso al 36’ per doppia ammonizione. La partita si conclude con il colpo di scena finale: durante il recupero, al 47’, la Narnese guadagna un calcio di punizione, battuto da Bagnato e indirizzato in area dove Ponti è pronto alla deviazione vincente. Il suo tocco supera il portiere del Bastia, sancendo la vittoria per 2-1 per la squadra di casa e scatenando la gioia dei tifosi.

Formazioni

Narnese : Falocco; Mora, Pinsaglia (34’ st. Aldair), Marchetti, Ponti, Blasi, Bagnato, Pierini (32’ st. Colangelo), Tramontano, Principi D. (49′ st. Grifoni), Manni (8’ st. Perotti). Allenatore: Defendi

Bastia: Taiti; Muzhani, Brevi, Subbicini, De Santis (34' st. Belloni), Bei, Monteiro, Rosignoli, Morlandi (22' st. Santucci A.), Del Prete, Ndiaye (39' st. Cozzali). Allenatore: Alessandria

Arbitro: Sig.ra Ciommei di Terni

Marcatori: Barbosa al 43’ pt., Perotti al 29’ st., Ponti al 47’ st.

Espulsi: Blasi al 20’ st. per condotta violenta, Brevi al 36’ st. per doppia ammonizione.

La partita si è distinta per intensità e colpi di scena, con la Narnese che, seppur in inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo, è riuscita a rimontare e vincere allo scadere, portando a casa un successo fondamentale in questo derby tanto atteso.