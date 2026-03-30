Pallavolo: Volley Academy Bastia domina e schiaccia San Mariano

Il netto successo interno lancia la squadra di Bastia Umbra

Il rettangolo di gioco ha confermato i rapporti di forza in una sfida che avvicina sensibilmente le padrone di casa agli obiettivi stagionali più ambiziosi. Nella nona giornata di ritorno del massimo campionato regionale, la pallavolo di serie C ha visto il Volley Academy Bastia imporsi con un perentorio 3-0 ai danni del San Mariano. Grazie a una prestazione corale solida e a una gestione impeccabile dei momenti cruciali del match, la formazione bastiola ha incamerato l’intera posta in palio, consolidando la propria posizione in vista della post-season. L’incontro ha messo in luce la superiorità tecnica delle locali, capaci di chiudere la pratica con i parziali di 25-18, 25-23 e un travolgente 25-12 finale.

L’avvio della contesa ha visto il Volley Academy Bastia prendere immediatamente le redini del gioco, portandosi subito sull’8-3 grazie a un servizio efficace e a una correlazione muro-difesa ben organizzata. Nonostante il tentativo di reazione della compagine ospite, che era riuscita a rifarsi sotto fino al 19-16, le ragazze di Bastia Umbra hanno mantenuto la calma allungando nuovamente nel finale per lo 1-0. Più complessa è stata la seconda frazione, dove l’equilibrio ha regnato sovrano fino alle battute conclusive. In questo frangente, la maggiore lucidità sotto pressione delle locali ha fatto la differenza. Sul 25-23 la squadra di casa ha trovato lo spunto decisivo per portarsi sul doppio vantaggio, spegnendo le velleità di rimonta di un San Mariano mai domo e tatticamente ordinato.

Il rientro sul parquet dopo il cambio campo ha visto inizialmente un San Mariano combattivo, capace di restare in scia fino al 10-12. Tuttavia, superata la metà del set, la pallavolo espressa dal Volley Academy è salita vertiginosamente di tono, trasformando il parziale in un vero e proprio monologo. Con un gioco fluido e attacchi efficaci da ogni zona del campo, le padrone di casa hanno scavato un solco incolmabile per le avversarie, chiudendo il set sul pesantissimo 25-12. Questo successo permette al gruppo di affrontare con estrema serenità la pausa dedicata alle festività pasquali, ricaricando le pile in vista del rush finale della regular season.

Volley Academy Bastia: Montacci 15, Mazzasette 11, Sabatini 11, Mussini 8, Alessandretti 2, Roscini, Pici (L),

Borgnini 1, NE: Montecucco, Boschetti, Censi, Ripi All. Di Leone Fiorella.

Volley Academy Bastia: (Bs 8, Bv 4, muri 5)

Con solo due giornate ancora da disputare prima della fine della stagione regolare, l’attenzione si sposta ora sulla definizione della griglia per i play-off promozione. Il Volley Academy Bastia si presenta all’appuntamento finale in una condizione fisica e mentale invidiabile, consapevole che ogni punto peserà in modo specifico per il piazzamento definitivo.