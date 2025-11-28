Rossi nuovo terzino del Bastia, talento classe 2006

Il giovane umbro rinforza la corsia mancina del club

Il Bastia Calcio ufficializza l’arrivo di Lorenzo Rossi, terzino sinistro classe 2006, che rappresenta un investimento sul futuro e un innesto di qualità immediata. Il giovane difensore, alto 180 cm, mancino naturale, ha già dimostrato maturità tecnica e carattere nelle esperienze precedenti, confermandosi come profilo moderno e versatile.

Rossi si distingue per precisione nei passaggi, capacità di lettura del gioco e rapidità nella corsa, qualità che lo rendono adatto sia alla fase difensiva che alla costruzione offensiva. La sua duttilità consente di interpretare la corsia con equilibrio, alternando copertura e spinta, secondo le esigenze tattiche del calcio contemporaneo.

Il percorso del giocatore inizia nella stagione 2022/23 con la Ternana U17 Nazionale, dove mette in mostra personalità e propensione offensiva. Successivamente approda al Foligno in Promozione, prima di vestire la maglia dell’Atletico BMG in Eccellenza nel 2024/25. L’annata 2025/26 lo vede protagonista al Deruta, sempre in Promozione, consolidando minuti ed esperienza. L’operazione che lo porta al Bastia è stata definita nelle ultime ore e curata dalla GC Sport Consultants.

Il trasferimento segna una tappa significativa: il Bastia punta su un giovane già formato ma con margini di crescita, inserendolo in un progetto tecnico ambizioso. Per Rossi si apre ora un contesto stimolante, dove potrà mettere a disposizione la sua qualità e crescere ulteriormente, diventando un tassello importante per il futuro della società.

