Farmaco Sospeso, solidarietà concreta nelle farmacie comunali

Dal primo al tredici dicembre cittadini accanto ai più fragili

Le Farmacie Comunali di Bastia Umbra tornano a proporre l’iniziativa solidale “Farmaco Sospeso”, in calendario dall’1 al 13 dicembre. L’appuntamento, ormai consolidato, si conferma come un gesto semplice ma di grande valore, capace di trasformare un acquisto quotidiano in un aiuto concreto per chi vive condizioni di fragilità economica o sociale.

Il progetto consente ai cittadini di donare medicinali senza obbligo di prescrizione e prodotti per l’igiene personale, lasciandoli “in sospeso” presso le farmacie aderenti. Saranno poi i servizi sociali del Comune a individuare i beneficiari, garantendo che ogni contributo raggiunga anziani, famiglie in difficoltà e persone segnalate per particolari bisogni.

La campagna è sostenuta dai Settori Farmacie comunali e Servizi alla Persona del Comune di Bastia Umbra, con il coinvolgimento diretto dell’assessore Ermanno Cormanni e dell’assessora Elisa Zocchetti, affiancati dalle dirigenti Roberta Gabrielli ed Elisa Granocchia. La rete istituzionale e professionale si mette così al servizio della comunità, rafforzando il legame tra cittadini e istituzioni.

Le farmacie comunali di via Firenze e di piazza XXV Aprile sono i punti di raccolta. Qui ogni cliente può scegliere di acquistare un prodotto e destinarlo a chi non può permetterselo. Un gesto che, pur nella sua semplicità, diventa simbolo di solidarietà diffusa e di attenzione verso chi rischia di restare ai margini.

L’iniziativa, che richiama esperienze analoghe già diffuse in altri settori come il “caffè sospeso”, si distingue per la capacità di unire la comunità attorno a un obiettivo comune: garantire dignità e cura anche a chi attraversa momenti di difficoltà. Bastia Umbra si conferma così un territorio attento al sociale, dove la partecipazione attiva dei cittadini diventa motore di inclusione.

La campagna “Farmaco Sospeso” non è solo un atto di generosità, ma un invito a riflettere sul valore della salute come diritto universale. Ogni confezione donata rappresenta un segnale di vicinanza e di responsabilità collettiva. In un periodo dell’anno in cui la solidarietà assume un significato particolare, l’iniziativa offre l’occasione di trasformare la quotidianità in un gesto di speranza.