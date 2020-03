Sconfitta contro Arezzo per l’Asalb Pallamano Bastia Umbra

Sconfitta contro Arezzo per l’Asalb Pallamano Bastia Umbra nella quarta giornata del girone di ritorno giocata a Castiglion Fiorentino sabato 29 febbraio alle 20. Primo tempo iniziato a ritmi altissimi da entrambe le squadre con continui capovolgimenti di fronte tanto che al quarto minuto il risultato è sul 4-4. Incontro che continua sugli stessi ritmi fino al quarto d’ora quando gli aretini riescono ad allungare 11-8 grazie a velocissimi contropiedi e diversi errori in attacco del Bastia.

Nella seconda parte del primo tempo, l’evidente calo fisico dei giocatori dell’Asalb dovuto ai ritmi altissimi sostenuti, permette all’Arezzo, squadra molto giovane, di chiudere la prima frazione avanti 18-12.

Nel secondo tempo la squadra umbra torna in campo senza convinzione e la partita continua sull’onda della seconda parte della prima frazione con gli aretini e comandare il gioco e ad allungare nel vantaggio fino alla fine dell’incontro con la gara che termina a favore dei toscani 35-26. Deluso l’allenatore dell’Asalb:”Arezzo è per me la squadra che gioca la migliore pallamano del nostro girone e gli faccio i miei complimenti.

Oggi, a parte il quarto d’ora iniziale, non siamo stati all’altezza delle nostre possibilità, ora pensiamo a tornare ai nostri livelli”. Asalb Bastia Umbra: 23 Antonelli (1), 17 Balducci (1), 88 Buccini, 8 Cancellotti, 30 Dionigi, 18 Dottorini, 99 Giorgi (6), 26 Malizia (3), 11 Marini, 27 Ripi G. (6), 21 Ripi F. (3), 9 Rosi (1), 22 Rossi (1), 10 Rustici (4), All. Contini, Dir. Antonelli, Coll. Di Carlo