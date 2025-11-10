Silvano Ricci celebrato a Bastia, premiato il figlio Alessio

Targa commemorativa e affetto biancorosso per l’ex attaccante

Silvano Ricci celebrato a Bastia – In una serata carica di emozione e memoria, Bastia Umbra ha reso omaggio a Silvano Ricci, ex attaccante del Bastia Calcio scomparso lo scorso ottobre all’età di 70 anni. L’iniziativa, nata dalla passione instancabile del tifoso storico Leonardo Ferranti, noto in città come Pistolino, ha riunito volti noti del calcio locale per ricordare un protagonista della stagione 1987/88, in cui Ricci collezionò 28 presenze con la maglia biancorossa.

Durante la cena commemorativa, Alessio Ricci, figlio dell’ex calciatore, ha ricevuto una targa celebrativa, la sciarpa del centenario e un volume dedicato alla storia del club, simboli tangibili di un legame che va oltre il campo. Il gesto ha commosso i presenti, tra cui numerosi ex giocatori come Radicchia, Bazzurri, Taglia, Lilli, Retini, Luciani, Rosignoli e l’allenatore Paolo Flamini, testimoni diretti di un’epoca calcistica che ha lasciato il segno.

A sorpresa, anche Ferranti è stato premiato con una targa, riconoscimento per il suo impegno nel mantenere viva la memoria sportiva cittadina. La presenza dell’assessore Ermanno Cormanni ha suggellato l’importanza istituzionale dell’evento, che ha unito generazioni nel ricordo di un uomo che ha incarnato lo spirito del Bastia Calcio.