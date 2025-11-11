Progetto Bastia si trasforma, il movimento cresce e agisce

Sciolta l’associazione, la lista civica guida il cambiamento

La recente comunicazione ufficiale sullo scioglimento dell’Associazione Progetto Bastia ha suscitato reazioni accese, soprattutto da parte della destra locale, che ha interpretato l’atto come una chiusura definitiva del movimento. Tuttavia, la realtà è ben diversa: il progetto politico non solo prosegue, ma si rafforza.

L’associazione, nata come spazio di confronto civico e culturale, ha svolto un ruolo propulsivo nella costruzione di una visione condivisa per Bastia Umbra. Attraverso incontri pubblici e proposte concrete, ha contribuito a orientare le scelte amministrative, in particolare quelle legate al PNRR. Da questa esperienza è germogliata la lista civica Progetto Bastia, che ha raccolto l’eredità dell’associazione per tradurla in azione politica.

Lo scioglimento riguarda esclusivamente la forma associativa originaria, che ha concluso il suo ciclo naturale. La lista civica, invece, è oggi pienamente operativa, inserita nella coalizione di centrosinistra e impegnata attivamente nel governo locale. Due dei fondatori dell’associazione sono confluiti nella lista, segno di una continuità progettuale e di una volontà di incidere con maggiore efficacia.

La destra bastiola ha cercato di strumentalizzare la nota protocollata dall’assessore Paolo Ansideri, alimentando confusione e diffondendo letture distorte. Ma la documentazione è chiara: si tratta di una trasformazione strategica, non di una ritirata. Il passaggio da associazione a lista civica rappresenta una maturazione politica, un’evoluzione coerente con gli obiettivi iniziali.

Progetto Bastia nasce per contrastare la politica del discredito e della polemica sterile. E continua a farlo, con serietà, coerenza e spirito costruttivo. Il movimento resta un punto di riferimento per chi crede in una Bastia Umbra più inclusiva, dinamica e orientata al futuro.

La determinazione del gruppo è oggi più forte che mai. Con una visione chiara e una struttura consolidata, Progetto Bastia prosegue il suo cammino, difendendo la verità e promuovendo il cambiamento. La sua voce, radicata nel territorio e nelle istanze dei cittadini, non si è spenta: si è semplicemente trasformata per agire con maggiore incisività.

Direttivo Progetto Bastia

Paolo Ansideri

Carlo Massucci

Rita Antonini

Giampiero Bianchi

Elisabetta Mancini

Anna Nicolina Mesina

Marina Scardazza

Paolo Speziali