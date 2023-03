“Sport nei Parchi“. Una palestra a cielo aperto

Il progetto “Sport nei Parchi” ha lo scopo di offrire alla cittadinanza un’area pubblica attrezzata dal punto di vista sportivo con il coinvolgimento delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche del territorio, promuovendo forme alternative di svolgimento delle attività sportive. Nella sezione avvisi del sito del comune di Bastia Umbra, www.comune.bastia.pg.it tutte le informazioni e le modalità di partecipazione.

Con Determina Dirigenziale n. 216 del 13 Marzo 2023 è stato approvato infatti il bando per l’adesione al progetto ” Sport nei Parchi – Linea di intervento 1″ per la selezione di una ASD/SSD operante nel territorio comunale a cui dare in adozione/gestione l’area attrezzata, appositamente installata presso i Giardini pubblici di via Marconi che il Comune di Bastia Umbra allestirà con attrezzature sportive. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 marzo 2023.

L’area sarà messa a disposizione dell’associazione o società dilettantistica sportiva che vincerà questa gestione non solo per i propri associati ma per la cittadinanza che ne vorrà usufruire nelle ore settimanali stabilite con personale specializzato.

“Il progetto, nato dalla collaborazione tra Sport e Salute e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI a cui ha partecipato il Comune di Bastia Umbra ottenendo il contributo rappresenta una opportunità di utilizzare le nostre aree verdi in modo completo, promuovendo il contatto con la natura prendendosi cura del proprio corpo – ha affermato l’Assessore allo sport Filiberto Franchi”.

Settore Cultura, Turismo, Sport: Per supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare il responsabile del procedimento, Dott. Bernardo Lancia, ai seguenti contatti: 075.8018.252;

bernardo.lancia@comune.bastia.pg.it