Bastia Umbra, affidati i lavori per la tensostruttura sportiva

Riqualificazione imminente per l’impianto abbandonato di XXV Aprile

Bastia Umbra – Dopo un lungo periodo di stallo e degrado, il Comune di Bastia Umbra ha finalizzato la procedura per l’affidamento dei lavori di completamento della palestra, nota come Tensostruttura di XXV Aprile. La decisione, formalizzata con la Determinazione n. 661 dell’8 agosto 2025, segna un punto di svolta per l’area, la cui riqualificazione è ora certa.

Il progetto, del valore totale di oltre 1,64 milioni di euro, è stato assegnato all’Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) P&P Costruzioni Generali srl / Umbria Control srl. Questo subentro è avvenuto dopo una complessa procedura di interpello, prevista dall’articolo 110 del Codice degli Appalti, a seguito della risoluzione del contratto con la precedente azienda. L’intervento prevede il completamento della struttura secondo il ribasso d’asta originario, con un’aggiunta di circa 188.000 euro per migliorie che renderanno l’impianto più moderno, sicuro e funzionale.

Il sindaco Erigo Pecci ha espresso grande soddisfazione, definendo l’esito un “lieto fine” per una struttura fondamentale che per anni è rimasta in stato di abbandono. La tensostruttura, una volta completata, diventerà un impianto polivalente essenziale per la comunità, destinato ad ospitare allenamenti, manifestazioni scolastiche e le attività delle società sportive locali. La sua riapertura la riporterà ad essere un punto di riferimento per i cittadini, le famiglie e le associazioni sportive del territorio. L’obiettivo principale dell’Amministrazione è completare i lavori nel minor tempo possibile per restituire alla città un’infrastruttura sportiva rinnovata, sicura e pienamente operativa. L’inizio dei lavori è previsto per il prossimo ottobre.