Riapre il Palasport di Bastia: tornano le attività sportive

Campo e spogliatoi accessibili, spalti ancora in ristrutturazione
Il Palasport di Via Giontella a Bastia Umbra riapre parzialmente, segnando un momento atteso da tempo per la comunità sportiva locale. Questa mattina, con una cerimonia sobria ma significativa, è stata ufficializzata la riconsegna anticipata di una parte dell’impianto, resa possibile dall’avanzamento dei lavori di riqualificazione. Un gesto concreto che consente alle società sportive cittadine di riprendere le attività sul campo da gioco e negli spogliatoi, mentre proseguono gli interventi nelle aree esterne e sugli spalti, ancora inaccessibili al pubblico.
La scelta di procedere con una riapertura graduale nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Marcello Rosignoli, di evitare ulteriori ritardi e restituire quanto prima alle associazioni sportive il loro spazio di riferimento. Il Palasport, infatti, rappresenta da anni un punto nevralgico per l’attività motoria e agonistica del territorio.
I lavori, che includono anche interventi per l’efficientamento energetico, continueranno in parallelo fino al completamento dell’intera struttura. Per Bastia Umbra, questa riapertura parziale è molto più di un passaggio tecnico: è il ritorno alla normalità per famiglie, atleti e appassionati, che hanno affrontato sacrifici e adattamenti durante il periodo di chiusura.
