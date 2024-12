Notte magica in biblioteca: pupazzi protagonisti a Bastia Umbra

Notte magica in biblioteca – In occasione delle iniziative natalizie organizzate dal Comune di Bastia Umbra, la biblioteca cittadina ospiterà “La notte dei pupazzi”, un evento dedicato a bambini, bambine e ai loro compagni di gioco più cari: peluche, bambole e pupazzi di ogni tipo. L’iniziativa si terrà nelle serate di venerdì 6 dicembre, alle 21:00, e nella mattinata di sabato 7 dicembre, alle 10:30.

Dettagli dell’evento

Venerdì 6 dicembre, ore 21:00

I bambini sono invitati a portare il loro pupazzo preferito in biblioteca. Una volta arrivati, ogni pupazzo riceverà una targhetta con il proprio nome e quello del proprietario. Per rendere il momento ancora più speciale, i piccoli partecipanti potranno indossare il loro pigiamino preferito e assistere alle letture della buonanotte organizzate dai bibliotecari.

Dopo la lettura, i bambini lasceranno i loro pupazzi a trascorrere la notte in biblioteca. Durante la notte, i bibliotecari realizzeranno una serie di set fotografici per immortalare i momenti più significativi: i pupazzi potranno essere ripresi mentre giocano tra gli scaffali, leggono libri, esplorano gli spazi della biblioteca o si preparano per la nanna.

Sabato 7 dicembre, ore 10:30

La mattina seguente, i bambini torneranno in biblioteca per riabbracciare i loro pupazzi. Sarà un’occasione per assistere insieme a una lettura speciale e vedere le immagini delle avventure vissute dai pupazzi durante la notte.

Un’idea ispirata a tradizioni internazionali

La “Notte dei pupazzi” si rifà alla Stuffed Animals Sleepover, un’iniziativa molto popolare negli Stati Uniti e in Giappone, dove è nota come Nuigurumi Otomarikai. Questo tipo di evento è stato raccontato anche nel libro illustrato Una notte in biblioteca, pubblicato nel 2022 da Kira Edizioni, scritto da Kazuhito Kazeki e illustrato da Chiaki Okada.

Prenotazioni

L’evento è su prenotazione e i posti sono limitati. È possibile riservare il proprio posto scrivendo a bibliotecabastia@sistemamuseo.it.

Un appuntamento unico, che unisce magia, lettura e divertimento, dedicato a rendere speciale il Natale dei più piccoli.