Bastia e Atletico BMG si dividono la posta in un pareggio senza gol

Bastia – Termina con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Bastia e Atletico BMG, giocata oggi allo stadio comunale di Bastia Umbra. Un punto che muove di poco la classifica di entrambe le squadre, ancora invischiate nella lotta per la salvezza.

La partita è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con il Bastia che ha cercato di fare la partita, ma ha trovato sulla sua strada un Atletico BMG ben organizzato in fase difensiva.

Decisiva, ai fini del risultato, la prestazione del portiere ospite Battistelli, autore di due interventi prodigiosi che hanno negato la gioia del gol ai padroni di casa.

Il Bastia, che doveva fare a meno del capitano Rosignoli, infortunato, ha schierato un 4-3-3 con Taiti tra i pali, mentre l’Atletico BMG, privo del bomber Colombi, ha risposto con un modulo 3-5-2.

La gara è stata diretta dall’arbitro Temperoni di Terni, coadiuvato dagli assistenti Piombini e Valentini.

Nonostante lo 0-0, la partita è stata combattuta e интенса, with both teams giving their all. Il pareggio lascia dunque entrambe le squadre con un punto in più in classifica, ma con la consapevolezza di dover migliorare per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.