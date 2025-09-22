Bastia, primo successo stagionale contro il San Venanzo

Ousmane Dembelè vince il Pallone d’Oro 2025 L'attaccante del Psg batte Yamal, a Donnarumma il premio di miglior portiere

Il Napoli fatica ma batte il Pisa e resta solo in testa Successo per 3-2 della squadra di Conte che pero' rischia tanto nel finale

Macron “La Francia riconosce lo Stato di Palestina” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La Francia riconosce oggi lo Stato di Palestina”. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, parlando dalla tribuna dell’Onu per la conferenza sui due Stati. Questo riconoscimento per Macron “è la soluzione che consentirà la pace per Israele”. Mentre per Hamas, “come tutti coloro che fomentano […]

Tajani “Lavoriamo per costruire lo Stato di Palestina” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia è favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina, ma prima bisogna costruirne uno e noi lavoriamo per questo: dopodomani avremo un incontro con Francia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti e i paesi del quintetto arabo per costruire il futuro della Palestina, ma non possiamo certamente fare un favore […]

Mattarella “Social possono essere armi, bullismo va contrastato” NAPOLI (ITALPRESS) – “I social sono adoperati spesso come armi che colpiscono in profondità. Il bullismo, la sopraffazione, vanno contrastati con tenacia: tanti giovani sanno che il sopruso non è prova di forza, ma di vigliaccheria”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico al complesso scolastico […]

Meloni “Violenze indegne non cambiano di una virgola la vita a Gaza” ROMA (ITALPRESS) – “Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti ‘pro-pal’, sedicenti ‘antifà, sedicenti ‘pacifistì che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze […]

Imprese, la funzione del tesoriere sempre più centrale nella governance ALTAVILLA VICENTINA (ITALPRESS) – Il mondo sta riscrivendo con modalità ed esiti imprevedibili le sue relazioni geopolitiche e geoeconomiche, e la funzione del tesoriere, all’interno delle imprese, scende in campo, assumendosi le responsabilità proprie di un pilastro della gestione aziendale e disponendosi a fronteggiare ogni turbolenza. Ma anche rivendicando a gran voce i riconoscimenti professionali […]

Italia in piazza per Gaza. Scontri a Milano, bloccata autostrada Bologna MILANO (ITALPRESS) – Giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Manifestazioni in almeno 75 città.Momenti di tensione a Milano fin da questa mattina, durante il corteo, quando un gruppo di giovani ha cercato di […]

Inwit, lo “Smart City Tour” arriva a Catania CATANIA (ITALPRESS) – “Con lo Smart City Tour, insieme alla Fondazione Italia Digitale, intendiamo rafforzare la nostra presenza a Catania e in Sicilia, dando un segnale di ascolto e di disponibilità a realizzare concretamente progetti di smart city in questo territorio. Farlo insieme a istituzioni, imprese, mondo accademico e dell’innovazione rappresenta un segnale ancora più […]