Bastia, primo successo stagionale contro il San Venanzo

Del Prete protagonista con una doppietta al Degli Esposti
Primi tre punti in campionato per il Bastia, che al “Carlo Degli Esposti” supera 3-2 il San Venanzo al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni. La formazione di Tomassoli, spinta dal proprio pubblico, ha saputo imporsi grazie alla giornata di ispirazione di Del Prete, autore di una doppietta decisiva.
La partita si accende già al 16’, quando Bagnolo, ben servito da Del Prete, porta in vantaggio i padroni di casa. Il Bastia amministra con ordine fino all’inizio della ripresa, quando gli ospiti trovano il pareggio all’8’ con Vicaroni, abile a farsi trovare pronto in area.
Pochi minuti più tardi l’episodio chiave: il San Venanzo protesta per un presunto rigore su Colussa, ma l’arbitro Provenzani di Terni lascia correre. Sul capovolgimento di fronte, Del Prete approfitta della difesa sguarnita e riporta avanti il Bastia firmando il 2-1.
I biancorossi spingono ancora e al 70’ sfiorano il tris con Passaquieti, che centra il palo, e poco dopo con Confessore, la cui conclusione scheggia l’incrocio. Il gol è però soltanto rimandato: al 29’ del secondo tempo Del Prete sigla la sua personale doppietta con una bella azione individuale, portando il risultato sul 3-1.
Il tecnico ospite Montecucco prova a scuotere i suoi inserendo quattro giocatori in contemporanea. Le sostituzioni danno nuova linfa al San Venanzo, che si rende pericoloso ancora con Vicaroni: il suo colpo di testa colpisce la traversa. A premiare gli sforzi degli ospiti è Cavalletti, che all’83’ accorcia le distanze firmando il 3-2.
Il finale è vibrante, con il San Venanzo che tenta l’assalto alla porta difesa da Belia, ma il Bastia resiste e porta a casa la prima vittoria della stagione.
Nei tabellini da segnalare, oltre a Del Prete, anche la prova di Bagnolo a centrocampo e l’impegno dei subentrati, che hanno dato freschezza nei momenti cruciali del match. Il Bastia sale così a quota tre punti, mentre il San Venanzo resta ancora fermo a zero.
Il prossimo impegno per i biancorossi è in programma sabato 27 settembre, in anticipo a causa del Palio, sul campo della Pontevecchio a Ponte San Giovanni. Una sfida che servirà a dare continuità a un successo importante per morale e classifica.
I TABELLINI
BASTIA 3 SAN VENANZO 2
BASTIA (4-3-3): Belia; Cozzali, Battistelli, Bokoko, Trottini; Bagnolo, Giabbecucci, Mendes (18’ st Romio); Passaquieti (30’ st Brevi), Hysenaj(25’ st Confessore), Del Prete (40’ st Boldrini). (A disp. Rossi, Bodnar, Balducci, Tondini, Ndiaye). All. Tomassoli.
SAN VENANZO (4-4-2): Lori; Subbicini, Cenerini, Gambacorta, Grassi (34’st Baiocco); Colussa (27’st Salustri), Marianeschi F. (34’st Mignone),Giommetti, Fattorini (34’st Marietti); Vicaroni, Cacciamano (34’st Cavalletti). (A disp. Marianeschi N., Alunni, Baratteri, Cardoni). All. Montecucco.
Arbitro: Provenzani di Terni 5.5 (assistenti Valentini e Giovanardi).
Reti: 16’ pt Bagnolo (Bas); 8’ st Vicaroni (SV); 10’ st e 29’ st Del Prete (Bas); 38’ st Cavalletti (SV). Note. Ammoniti Subbicini (SV), Gambacorta (SV), Giommetti (SV). Angoli: 6-5. Recupero: 2’ pt, 5’ st.
Commenta per primo