Palio de San Michele, stasera sfila rione Sant’Angelo

Con “Insert Coin” appuntamento in Piazza Mazzini

Palio de San Michele 2025

Bastia Umbra (PG) – dal 19 al 29 settembre

Il rione Sant’Angelo chiude le sfilate con “INSERT COIN”

Sfilata rione Sant’Angelo – INSERT COIN

Martedì 23 Settembre ore 22.00, Piazza Mazzini, Bastia Umbra

Il rione Sant’Angelo chiude le sfilate della 63ª edizione del Palio de San Michele con “INSERT COIN”, in scena questa sera, martedì 23 settembre, in Piazza Mazzini, come riporta il comunicato Nicola Angione – Ufficio Stampa Ente Palio. Dopo Moncioveta e Portella, ieri sera è stato il turno del rione San Rocco, che ha sfilato con “MAESTRA”.

PROGRAMMA

L’ultima sfilata decreterà i riconoscimenti speciali della 63ª edizione:

Premio “Monica Petrini” (miglior attore/attrice), Premio “Stella Nascente” (giovane o gruppo di

giovani rionali distintisi in piazza), Premio “Miglior Carro”.

Giovedì 25 settembre spazio ai più piccoli con il Rion Mini Sport 2025. In serata la Scuola di Circo

Teatro Rataplan e la Compagnia Piccolo Nuovo Teatro proporranno “INTIMATE EMOTIONS”,

spettacolo gratuito in Piazza Mazzini.

Venerdì 26 settembre la seconda competizione del Palio: I GIOCHI in Piazza tra i Rioni, trasmessi in

diretta streaming su www.terrenostre.info | www.paliodesanmichele.it

Matteo Battistini, neo Capitano del rione Sant’Angelo, esprime tutta la sua gioia per questa nuova

esperienza.

Come stai vivendo queste ore che precedono la sfilata?

“Un’emozione grandissima. Quando siamo entrati in piazza per la benedizione e l’investitura con i mantelli ho sentito le vibrazioni addosso. È la mia prima volta da Capitano, dopo trent’anni da rionale e tanti ruoli ricoperti. C’è anche la responsabilità – grande – di avere accanto un rione intero che lavora per lo stesso obiettivo. Per stasera c’è tanta emozione: è lì, pronta a salire quando si accenderanno le luci.”



Cosa ti aspetti da questa sfilata?

“Ho grandi aspettative, alla luce del grandissimo lavoro profuso da tutti, in modo condiviso. Ho piena fiducia in ciascuno dei miei rionali e non vedo l’ora di vedere con i miei occhi il frutto di questo lavoro lungo e duro. Un grande risultato costruito insieme: piazzale, tecnici, attori, luci, costumi, i più giovani… I videogiochi ci ricordano che ogni livello si supera con coraggio, determinazione e gioco di squadra: stasera tutto questo prende forma. Grazie a ciascuno per l’impegno di questi mesi. Adesso premiamo start e giochiamo la nostra sfida più bella: Forza Sant’Angelo!”



TRAMA SFILATA: INSERT COIN

A volte la ribellione di una figlia non è altro che un grido silenzioso rivolto a un padre che non c’è o che non sa esserci. Quel vuoto si trasforma in forza, in sfida, in una corazza che sembra durezza ma in realtà

custodisce fragilità. Ogni gesto di ribellione porta dentro il bisogno di essere vista, scelta, accolta: nonostante la distanza o l’assenza, il cuore di una figlia continua a cercare lo sguardo del padre. Anche

quando urla di non avere bisogno di lui, in fondo spera che resti, che trovi il coraggio di esserci davvero, per resettare tutto.

L’ultima sfilata decreterà i riconoscimenti speciali della 63ª edizione: il Premio “Monica Petrini” (miglior

attore/attrice), il Premio “Stella Nascente” (giovane o gruppo di giovani rionali distintisi in piazza) e il

Premio “Miglior Carro”.

Premi speciali

Anche quest’anno la giuria assegnerà tre riconoscimenti speciali, indipendenti dalla classifica generale

e pensati per valorizzare i diversi linguaggi della sfilata:

– Premio “Monica Petrini” – alla migliore interpretazione attoriale.

– Premio “Stella Nascente” – al/ai giovane/i rionale/i distintosi/i in piazza nella sfilata del proprio

Rione.

– Premio “Miglior Carro” – al carro che si distingue per progetto, realizzazione e impatto scenico.

I tre premi, decretati la sera del 28 settembre, non concorrono al punteggio globale del Palio ma

celebrano semmai il lavoro corale di rionali, maestranze ed interpreti.

Ricordiamo inoltre che la giuria tecnica 2025 è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel

mondo dello spettacolo:

Alberto Bassetti – scrittore teatrale, regista (Presidente di Giuria)

Anna Tangredi – attrice

Alessandro Chiti – scenografo teatrale

Gilberto Scaramuzzo – autore, regista, attore

Rosario Galli – scrittore, attore, regista

Giorgio Cantarini – attore (cinema e TV)

Giovedì mattina spazio ai più piccoli con il Rion Mini Sport 2025. In serata è invece previsto INTIMATE EMOTIONS, lo spettacolo gratuito offerto dalla Scuola di Circo Teatro Rataplan e dalla Compagnia nuovo Teatro.

Venerdì 26 settembre sarà il turno de I GIOCHI in Piazza tra i Rioni che saranno trasmessi in diretta streaming su www.terrenostre.info | www.paliodesanmichele.it

In caso di maltempo e impossibilità di svolgere la sfilata, la stessa verrà recuperata il 24 o il 25

settembre.

Biglietteria Sfilate, Giochi e Lizza

La biglietteria sarà installata presso Sofà Eventi e Comunicazione, in via Garibaldi 3, Bastia U. a partire dal 8 settembre. Saranno messi in vendita gli abbonamenti e i biglietti per le Sfilate. I biglietti per Giochi, Lizza e Minipalio saranno disponibili dal 18 settembre.

ORARI DI APERTURA

LUN–VEN 15.30 – 19.30

SAB–DOM 15.30 – 19.30 (13/14 – 20/21 set)

Nei giorni degli eventi sarà aperta fino all’inizio dello spettacolo.

VENDITE ON LINE www.paliodesanmichele.it | www.ticketitalia.com

I biglietti per Giochi, Lizza e Minipalio non sono disponibili on line.



BIGLIETTI SFILATE intero ridotto

Settore 1 Euro 6,00 Euro 4,00

Settore 2 Euro 11,00 Euro 8,00

Settore 3–5 Euro 13,00 Euro 10,00

ABBONAMENTI SFILATE

intero ridotto

Settori 3–5 Euro 48,00 Euro 24,00

BIGLIETTO MINIPALIO – Adulti Euro 5,00 • Under 15 Euro 3,00

BIGLIETTO GIOCHI – Posto unico non numerato – Euro 10,00

BIGLIETTO LIZZA – Posto unico non numerato – Euro 10,00

BIGLIETTO LIZZA – Posto parterre lato Portella* – Euro 5,00

* consente l’accesso in Piazza dopo la Lizza

INFOLINE biglietteria 351.7339534