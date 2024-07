Rinnovato gemellaggio tra Bastia e Karancslapujtő, legame da 20 snni

Rinnovato gemellaggio Bastia e Karancslapujtő – Bastia e Karanclapujtő hanno rinnovato il loro gemellaggio, un legame che dura da 20 anni. La delegazione di Bastia è tornata ieri sera da un viaggio in Ungheria, dove ha avuto l’opportunità di rinnovare gli accordi di gemellaggio con Karancslapujtő.

La delegazione di Bastia è stata accolta calorosamente dalla comunità di Karancslapujtő, che ha dimostrato grande ospitalità. Questo viaggio ha rafforzato il legame tra le due città e ha rinnovato l’impegno di entrambe le amministrazioni a intensificare e accrescere la collaborazione.

Un obiettivo chiave di questo rinnovato impegno è coinvolgere maggiormente i giovani e le scuole nelle iniziative del gemellaggio. Questo permetterà di trasmettere alle future generazioni il significato di questi accordi, che sono molto più che semplici firme su un foglio di carta. Sono il risultato di anni di lavoro e di costruzione di rapporti che arricchiscono culturalmente entrambe le comunità.

Durante la visita, il sindaco di Karancslapujtő, Sandor Baksa, ha conferito la cittadinanza onoraria a Gianni Alesi, membro dell’Associazione Gemellaggi di Bastia. Alesi è stato uno dei pionieri che ha reso possibile la creazione del gemellaggio ventennale che oggi celebriamo.

La delegazione di Bastia ha espresso la sua gratitudine all’Associazione Gemellaggi, alla sua presidente Monia Minciarelli, e all’interprete Erika Eszter Szilagyi per il loro contributo a questo viaggio. Hanno anche ringraziato il sindaco e l’amministrazione di Karancslapujtő per la loro ospitalità e per l’esperienza indimenticabile.

La delegazione di Bastia attende con ansia di accogliere a sua volta la delegazione di Karancslapujtő, per continuare il percorso iniziato e per ricambiare l’ospitalità ricevuta. Bastia esprime il suo ringraziamento a Karancslapujtő per tutto quello che ha dato in questi giorni. Grazie, Karancslapujtő!