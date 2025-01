Bastia si è Illuminata per il Natale: Un Viaggio tra Memoria e Dono

Bastia si Illumina – Bastia ha celebrato il Natale con un tema suggestivo, “Natale dei luoghi, della memoria e del dono”. Questa iniziativa si traduce in un’innovativa proposta di illuminazioni scenografiche che abbelliscono la città, mettendo in risalto angoli e spazi che durante il giorno passerebbero inosservati. Le luminarie, unite a installazioni artistiche, hanno creato un’atmosfera magica che invita alla scoperta, trasformando il panorama urbano in un vero e proprio spettacolo visivo.

Il nuovo allestimento luminoso ha dato una rinnovata vita a diverse aree della città e delle sue frazioni. Le luci, che si accendono al calar della sera, offrono una nuova prospettiva su edifici e viali, rendendo visibili le loro bellezze nascoste. In viale Giontella, ad esempio, gli alberi hanno assunto un’eleganza unica, avvolti in luci magenta, mentre l’ex Casa di riposo ha mostrato per la prima volta la sua splendida vetrata illuminata, un evento raro per la comunità.

Nella vicina via Roma, il parco di Villa Giontella e l’Hotel Le Muse si stagliano maestosi contro il cielo notturno, grazie a un’illuminazione che ne esalta l’imponenza. Anche la grande conifera all’estremità della via ha beneficiato di questa nuova veste luminosa, mentre gli alberi della scuola elementare Don Bosco brillano di una nuova tonalità rosata, unendo la loro bellezza al luccichio delle luminarie.

Le architetture storiche di Bastia non sono rimaste escluse da questo “spettacolo urbano”. In piazza Mazzini, i rosoni delle chiese, la cella campanaria e il quadrante dell’orologio si fondono con le installazioni luminose, creando un’atmosfera incantevole. Anche i silos dorati della Spigadoro e l’ex Mattatoio, ora rinominato “Arena Mattatoio”, si sono illuminati di nuovo, trasformandosi da luoghi dimenticati a simboli viventi della città. L’Arena è stata allestita come spazio temporaneo per eventi musicali e culturali, unendo arte e comunità.

Anche il “Conservone” e la Rocca Baglionesca hanno assunto una nuova dimensione, rivestendosi di colori blu, rosso e giallo. A Ospedalicchio, la piazza Buozzi ha vissuto una metamorfosi, grazie all’illuminazione del rosone della chiesa e della cella campanaria, curata dalla parrocchia di S. Cristoforo, e alla colorazione vivace degli alberi circostanti, realizzata dal Centro Sociale Ospedalicchio.

Il “Natale dei luoghi” di Bastia si è proposto dunque come un invito a riscoprire la città sotto una luce nuova, valorizzando la memoria storica e i legami comunitari. Le luminarie non sono solo decorazioni, ma diventano un mezzo per stimolare la socialità e il senso di appartenenza, regalando ai cittadini un Natale ricco di emozioni e significato. Con l’avvento delle festività, Bastia si trasforma in un palcoscenico di colori e suggestioni, promettendo un’esperienza indimenticabile per residenti e visitatori.