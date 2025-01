Gita alla scoperta di Monza e Milano: Un viaggio culturale tra storia e modernità

Gita – L’Associazione Pro Loco Bastia ha annunciato una gita culturale imperdibile, che si terrà dal 4 al 6 aprile 2025, alla scoperta di Monza e Milano. Un’occasione per esplorare due delle città più ricche di storia e cultura d’Italia, con itinerari guidati che toccheranno alcuni dei luoghi più iconici del nostro Paese.

Programma dettagliato della gita:

La partenza è fissata per il 4 aprile, con ritrovo al Piazzale della Posta di Bastia in orario da concordare. I partecipanti partiranno a bordo di un comodo pullman Gran Turismo, diretti verso Monza, dove è prevista una visita guidata alla Villa Reale, uno dei principali monumenti della città. Questa residenza neoclassica, costruita per volere di Ferdinando d’Austria nel XVIII secolo, è famosa per il suo magnifico parco e le sontuose stanze interne, che raccontano la storia della nobiltà europea. Il tour proseguirà nel centro storico di Monza, con una visita al Duomo, al Santuario di Santa Maria delle Grazie e all’autodromo, dove sarà possibile apprezzare l’importanza storica di questo luogo per il motorsport. La giornata si concluderà con il trasferimento in hotel per cena e pernottamento.

Il 5 aprile sarà interamente dedicato alla scoperta di Milano. La mattinata inizierà con un tour classico della città, che prevede la visita dei luoghi più significativi: il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro alla Scala e il Castello Sforzesco. I partecipanti potranno passeggiare tra i monumenti storici di Milano, immergendosi nella sua tradizione culturale, per poi esplorare il fascino della sua vita moderna, tra eleganza e modernità. Il pranzo in ristorante sarà seguito da una visita alla basilica di Sant’Ambrogio, un capolavoro dell’architettura romanica, e al Cimitero Monumentale, un vero e proprio museo a cielo aperto. L’escursione continuerà con una passeggiata tra i Navigli e la nuova Darsena, simboli del rinnovamento milanese.

Il 6 aprile, infine, il viaggio proseguirà con un tour guidato dell’area di Porta Garibaldi, simbolo della Milano contemporanea. I partecipanti avranno la possibilità di ammirare gli innovativi grattacieli di CityLife, tra cui il Bosco Verticale e la Torre Unicredit, emblemi di una città in costante evoluzione. Il gruppo proseguirà poi con la visita del Cenacolo Vinciano e della chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove si trova il celebre dipinto di Leonardo da Vinci. Dopo il pranzo, il ritorno a Bastia è previsto nel tardo pomeriggio.

Costi e informazioni:

La quota di partecipazione varia in base al numero di partecipanti, con un costo per 26-35 persone di €595,00 (soci €590,00), e per gruppi superiori a 36 persone, il costo scende a €540,00 (soci €535,00). È previsto un supplemento per la sistemazione in camera singola di €35,00 a notte. La quota comprende il viaggio in pullman Gran Turismo, le escursioni, il trattamento di mezza pensione, pranzi in ristorante, ingressi e guide turistiche, oltre a un’assicurazione RC e medica. Gli ingressi ai vari luoghi sono inclusi nel prezzo, come quelli per la Villa Reale di Monza, il Duomo di Milano, il Cenacolo Vinciano e il Teatro alla Scala.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 22 gennaio 2025, con un acconto di €150,00 a persona. Per maggiori dettagli e per effettuare la prenotazione, gli interessati possono contattare la Pro Loco Bastia ai numeri 075/8011493, 338/7420810, 340/2600968 o via email all’indirizzo segreteria@prolocobastia.it.

Conclusioni:

Questo viaggio alla scoperta di Monza e Milano rappresenta un’opportunità imperdibile per vivere due città che si alternano tra l’antico e il moderno, la storia e l’innovazione. Un’occasione unica per apprezzare la bellezza architettonica, il patrimonio culturale e la vitalità di luoghi che hanno segnato la storia italiana e internazionale.