Coalizione Civico Progressista, Promuovere lo Sviluppo Commerciale

La Coalizione Civico Progressista di Bastia Umbra ha manifestato un impegno tangibile nel promuovere idee innovative e progetti concreti per il progresso economico e sociale del nostro comune durante un incontro tenutosi venerdì 19 aprile con l’Associazione Confcommercio.

Il portavoce della coalizione e candidato sindaco, Erigo Pecci, ha delineato una visione chiara e ambiziosa per il futuro di Bastia Umbra. Tra i progetti presentati, spicca l’iniziativa del “Distretto Commerciale del Comune di Bastia Umbra”, un piano ambizioso che mira a coordinare gli sforzi del nostro comune con quelli della Regione Umbria e della Comunità Europea per promuovere lo sviluppo del settore commerciale locale.

Un’altra proposta chiave è stata la presentazione, con grafica rendering definita, del progetto di collegamento tra la nuova sede Coop e la piazza, attraverso un collegamento pedonale. Questa infrastruttura riveste una grande importanza poiché mira a connettere in modo efficiente la zona commerciale nuova con il centro storico, promuovendo così una migliore fruizione dello spazio urbano e un aumento del flusso di visitatori.

Durante l’incontro, si è anche discusso riguardo alla programmazione degli eventi nel corso della legislatura. La Coalizione ha ribadito l’importanza di non lasciare gli eventi al caso, ma di pianificarli nel tempo e con cura, garantendo così un calendario ricco e variegato di iniziative che possano attrarre visitatori e promuovere l’attività economica locale.

Un altro punto fondamentale emerso dall’incontro è stata la necessità di riconnettere la Fiera alla città. Bastia Umbra deve sentirsi parte integrante dello sviluppo economico e commerciale della regione e la Fiera rappresenta un’opportunità unica per promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze.

In conclusione, l’incontro con l’Associazione Confcommercio è stato estremamente proficuo, evidenziando la determinazione della Coalizione Civico Progressista di Bastia Umbra nel promuovere un’economia locale dinamica e inclusiva, basata sull’innovazione e sulla collaborazione tra pubblico e privato. Siamo fiduciosi che insieme possiamo costruire un futuro migliore per il nostro amato comune.

Ampliamento delle Attività nel Centro Storico e Valorizzazione dell’Artigianato Locale

Nell’incontro con l’Associazione Confcommercio, la Coalizione Civico Progressista di Bastia Umbra ha affrontato tematiche cruciali per lo sviluppo economico e sociale del nostro comune, tra cui l’ampliamento delle attività di pubblico esercizio nel centro storico e la valorizzazione delle attività artigiane, in particolare nel settore della moda.

Il centro storico rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità, ma per renderlo ancora più vitale è fondamentale incentivare la presenza di attività di pubblico esercizio. La Coalizione si impegna a promuovere politiche volte a favorire l’insediamento di nuove attività, offrendo agevolazioni e sostegno alle imprese che scelgono di investire in questa zona. La creazione di spazi accoglienti e attrattivi nel centro storico non solo contribuirà a ravvivare l’area, ma anche a offrire nuove opportunità di lavoro e intrattenimento per i residenti e i visitatori.

Parallelamente, la Coalizione riconosce l’importanza di valorizzare le attività artigiane locali, in particolare nel settore della moda. Bastia Umbra vanta una ricca tradizione artigianale e la produzione di prodotti di alta qualità. La Coalizione si impegna a promuovere iniziative volte a sostenere e promuovere gli artigiani locali, facilitando la loro visibilità e creando opportunità di collaborazione con il settore commerciale. Ciò contribuirà a valorizzare le eccellenze locali e a creare un marchio distintivo per Bastia Umbra nel campo dell’artigianato.

Inoltre, la Coalizione intende promuovere la realizzazione di eventi e fiere tematiche legate all’artigianato locale, offrendo una piattaforma per gli artigiani per esporre e vendere i loro prodotti. Queste iniziative non solo offriranno visibilità agli artigiani, ma attireranno anche visitatori da altre località, stimolando l’economia locale e promuovendo il turismo.

La Coalizione Civico Progressista di Bastia Umbra si impegna a lavorare in stretta collaborazione con le associazioni e le imprese locali per promuovere lo sviluppo commerciale e valorizzare le eccellenze del nostro comune. Attraverso l’implementazione di progetti innovativi e la promozione di politiche a sostegno del settore commerciale e artigianale, la Coalizione mira a creare un ambiente favorevole per la crescita economica e sociale di Bastia Umbra, garantendo un futuro prospero per la nostra comunità.