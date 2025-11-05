Scontro auto-moto a Bastia Umbra, traffico in tilt

Ferito trasportato in ospedale, rilievi ancora in corso

Un violento scontro tra un’automobile e una motocicletta si è verifcato in prima serata via del Conservificio nel tardo pomeriggio di martedì 4 novembre, poco prima delle 19. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, e dei Carabinieri, incaricati di gestire la viabilità e avviare i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.

Le cause dell’incidente restano al momento non definite, con gli inquirenti impegnati a ricostruire l’accaduto. Secondo le prime informazioni, una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono ancora note, ma l’intervento tempestivo dei sanitari ha permesso di garantire assistenza immediata.

La circolazione nella zona ha subito notevoli rallentamenti , con disagi per gli automobilisti e necessità di deviare il traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito con apprensione alle manovre dei mezzi di emergenza.

La strada è stata parzialmente liberata solo dopo diverse ore, mentre le autorità proseguono con gli accertamenti per determinare eventuali responsabilità. L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in un tratto già noto per la sua pericolosità.