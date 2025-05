Cinque film, tra sogni e realtà, al Cinema Esperia

In sala da questa settimana, storie di fuga e ritorno

Settimana cinematografica densa di emozioni al Cinema Esperia, dove approdano cinque titoli capaci di attraversare generi e paesaggi dell’anima. Dalla costa marsigliese a una Sardegna mitica, passando per le strade di una città ferita, fino all’animazione per i più piccoli e alla storia intima di una coppia leggendaria, la programmazione mescola realtà e immaginazione.

La gazza ladra, diretto da Robert Guédiguian, propone una commedia incentrata sulla determinazione di Maria, una nonna devota al nipote e alla musica. Vive in un villaggio soleggiato nei pressi di Marsiglia e sogna per il nipotino un futuro da pianista. Spinta dal desiderio di garantirgli il meglio, noleggia un pianoforte e assume un maestro di fama. Ma le risorse economiche non le bastano, così inizia a rubare piccoli oggetti, imitando involontariamente l’uccello protagonista dell’opera di Rossini. Le sue azioni provocano scompiglio nella comunità, ma mettono anche in luce una passione incondizionata per la musica e la famiglia.

Con Némos – Andando per mare, Marco Antonio Pani reinventa l’Odissea attraverso una lente sarda, portando sullo schermo un’opera sospesa tra poesia e mito. In un contesto attuale, un pastore partecipa a una sfida di improvvisazione poetica incentrata sul viaggio di Ulisse. Assopitosi durante l’evento, sogna di trovarsi egli stesso nei panni dell’eroe omerico. Il film si svolge in questo territorio onirico, dove le tappe del viaggio diventano metafora delle inquietudini e delle aspirazioni di un uomo di campagna contemporaneo, alle prese con i mutamenti del proprio tempo. I protagonisti, tutti non professionisti, interpretano sé stessi e i loro sogni, conferendo al film un tono autentico e profondamente evocativo.

Bird di Andrea Arnold si colloca invece in un’Inghilterra disgregata e vulnerabile, dove la protagonista Bailey, dodici anni vissuti come se fossero venti, si muove in un contesto familiare disfunzionale. Cresciuta in mezzo a figure incerte e marginali, è costretta a maturare troppo in fretta. Vive con il padre e un fratellastro in una casa dove le regole cambiano ogni giorno. La sua ancora è Bird, un enigmatico individuo che compare nel momento più critico. La loro relazione diventa un rifugio dal caos, e l’unico spazio in cui la protagonista può ancora immaginare un futuro diverso. Arnold dirige con uno stile realistico e asciutto, focalizzandosi sulle sfumature emotive più intime e sulle dinamiche sottili della crescita in condizioni estreme.

Con Gino & Friends – Eroi per la città, si cambia tono e pubblico. L’animazione racconta le avventure di Gino, un coccodrillo che vive sulle rive del Tevere, insicuro della propria identità. Sentendosi un mostro tra gli altri animali, intraprende un percorso di auto-scoperta. Durante il suo viaggio incontra Willow, un topo gigante e rancoroso, intenzionato a eliminare gli abitanti della città come vendetta per l’emarginazione subita dai ratti. Gino, insieme ai suoi nuovi amici, si troverà a dover scegliere da che parte stare. Il film, pensato per un pubblico giovane, mescola umorismo, azione e riflessioni sull’inclusione e il coraggio.

Chiude la rassegna settimanale One to One: John & Yoko, docufilm che ricostruisce la vita della coppia Lennon-Ono durante il periodo newyorkese nei primi anni Settanta. L’opera si compone interamente di materiali d’archivio, tra registrazioni originali, immagini televisive e conversazioni private. Il film prende il nome dal concerto benefico “One to One”, unico evento completo di John Lennon dopo lo scioglimento dei Beatles. La narrazione si sviluppa seguendo l’impegno civile e artistico della coppia, tra momenti di intimità, attivismo e riflessioni sull’identità personale e collettiva. Senza voci narranti né interviste moderne, il film lascia parlare direttamente le fonti, proponendo una visione non filtrata dei protagonisti e del loro tempo.

La proposta del Cinema Esperia per questa settimana conferma l’intento di alternare generi e linguaggi, offrendo al pubblico occasioni di intrattenimento, riflessione e scoperta. Dalle commedie di ambientazione locale ai viaggi interiori, dai racconti di formazione fino alla cronaca documentaria, la programmazione cerca di abbracciare sensibilità differenti, con una selezione che riflette il desiderio di raccontare l’umanità nelle sue molteplici sfaccettature.