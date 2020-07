Dal 2 luglio è aperto il Cinelido Esperia, ecco la programmazione dei film

Con colpevole ritardo torniamo a informarvi sulle nostre attività. Dal 2 luglio è aperto il Cinelido Esperia, cinema Esperia all’aperto situato tra il fiume Chiascio e la rivierasca all’altezza del piazzale delle poste.

https://www.facebook.com/ CinemaEsperiaBastia questa la nostra pagina facebook dove trovate il programma completo fino a domenica 2 agosto. Il resto della programmazione fino a domenica 16 a brevissimo.

Inoltre il giovedì alle 19.30 ci sono Appuntamenti al tramonto organizzati in collaborazione copn la Cooperativa FARE per riportare lo spettacolo dal vivo al pubblico dopo la lunga astinenza. Giovedì prossimo 23 luglio sul palchetto del Cinelido uno spettacolo di improvvisiazione teatrale IMPRO’ pillole. Se non ne avete mai visto uno non ppotete mancare.

https://www.facebook.com/ 109450523926935/posts/ 175218877350099/ questo il link alla pagina dello spettacolo. Se si vuole fare anche aperitivo prima dello spettacolo bisogna prenotare compilando il form nella pagina dello spettacolo o chiamando ai numeri 3405214937 o 3473009633.

Proviamo a ricominciare

Cinelido Esperia

Amarcord Amarcord in dialetto romagnolo (il dialetto di Fellini) vuol dire “mi ricordo”, e il regista ricorda gli anni della sua infanzia, gli anni Trenta, al suo paese. Passano dunque i miti, i valori, il quotidiano di quel tempo: le parate fasciste, la scuola (con l’insegnante prosperosa che stuzzica i primi pensieri), la ragazza “che va con tutti”, la prostituta sentimentale, … Leggi tutto.

La belle epoque Victor e Marianne sono sposati e ‘inversi’. Lui vorrebbe ritornare al passato, lei andare avanti. Disegnatore disoccupato che rifiuta il presente e il digitale, Victor è costretto a lasciare il tetto coniugale. A cacciarlo è Marianne, psicanalista dispotica che ha bisogno di stimoli e ne trova di erotici in François, il migliore amico di Victor. Vecchio e disilluso, Victor accetta … Leggi tutto.

Trolls world tour Non c’è pace tra i brillantini. Ancora una volta, il mondo di glitter e arcobaleni, canti, balli e abbracci di Poppy e dei suoi amici è sconvolto da una minaccia esterna. Re Peppy, suo padre, temeva che sarebbe successo, ma aveva tenuto il segreto. L’ora, però, è giunta per rivelare ai Pop Trolls che non sono soli nell’universo: altri cinque … Leggi tutto.

Cena con delitto Harlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico patriarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto. Scoperto dalla giovane cameriera Marta la mattina dopo un’imponente festa di compleanno per i suoi 85 anni, il cadavere eccellente ha la gola tagliata ma sembra essere il frutto di un suicidio. La lussuosa villa di campagna di Thrombey vede l’arrivo di due ispettori di polizia, … Leggi tutto.

Pinocchio Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all’Omino di burro, il Tonno e la Balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo è enormemente … Leggi tutto.