Corso aggiornamento primo soccorso: ultime iscrizioni per il 2024

Corso aggiornamento – Il 27 novembre 2024 si terrà l’ultima edizione dell’anno del corso di aggiornamento sul primo soccorso, organizzato dalla Confcommercio Bastia Umbra, presso la sede in Piazza Moncada, al secondo piano della Palazzina 1. Il corso, della durata di 4 ore, è destinato a chi necessita di aggiornamento triennale per la certificazione di primo soccorso, e si svolgerà dalle 14:30 alle 18:30.

L’iniziativa è aperta ai soci Confcommercio al costo di € 81,00 IVA inclusa, mentre il corso risulta gratuito per coloro che aderiscono all’Ente Bilaterale del Commercio, che copre l’intero costo della formazione. Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo. Si precisa che le iscrizioni per i partecipanti a pagamento saranno considerate valide solo dopo l’avvenuto pagamento della quota, mentre quelle per i partecipanti gratuiti richiedono l’invio di documentazione relativa al versamento all’Ente Bilaterale.

Le iscrizioni si chiuderanno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, quindi entro il 22 novembre 2024. Per procedere all’iscrizione, i partecipanti devono compilare il form online, disponibile sul sito ufficiale. Gli iscritti che partecipano gratuitamente devono allegare la copia dell’ultima busta paga per i dipendenti o l’ultimo F24 per i titolari o soci, a conferma del versamento all’Ente Bilaterale del Commercio. In caso di iscrizione a pagamento, i partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni per il pagamento entro cinque giorni dall’avvio del corso.

L’attestato rilasciato al termine del corso ha una validità di 3 anni e viene consegnato a chi frequenta almeno il 90% delle ore previste. L’attestato sarà emesso sulla piattaforma EPLAN, alla quale gli iscritti avranno accesso con le istruzioni fornite il primo giorno di corso.

L’evento offre un’opportunità formativa importante per chi ha bisogno di rimanere aggiornato sui temi del primo soccorso, rispondendo a una normativa fondamentale per molti settori. Con la chiusura delle iscrizioni prevista in breve tempo, gli interessati sono invitati a completare la registrazione al più presto per non perdere l’ultima edizione disponibile nel 2024.