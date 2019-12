Cena di solidarietà e brindisi del cuore a Bastia Umbra

Giovedì 19 dicembre alle 20.30 una serata, una cena all’insegna della solidarietà con le associazioni No Profit del territorio, Avis, Aido, Croce Rossa presso la tensostruttura in Piazza Mazzini a Bastia Umbra per la cura del Neuroblastoma. Un segnale di attenzione e di affetto a sostegno di una famiglia di Bastia con un bambino di due anni e mezzo affetto da questa rara malattia. Aiutiamolo in questo difficile percorso, aiutiamo la sua famiglia con un piccolo gesto di bene e di condivisione.

Il bambino è ricoverato in Germania per una particolare cura, con la famiglia sta affrontando un momento difficile con grande dignità. Il costo della cena è di 20 euro. E’ importante dare un segno di speranza con un momento di amicizia.

Per prenotazioni: 3356789383