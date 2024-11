Decennale di “Fa’ la cosa giusta! Umbria” dal 15 al 17 novembre

Decennale di “Fa’ la cosa giusta!” – La fiera “Fa’ la cosa giusta! Umbria”, dedicata ai temi della sostenibilità e dello sviluppo inclusivo, celebra il suo decimo anniversario dal 15 al 17 novembre presso il centro espositivo Umbriafiere di Bastia Umbra. L’evento, che prevede la partecipazione di oltre 180 espositori, sarà un punto di incontro tra imprese, istituzioni e cittadini, con un programma ricco di attività, dibattiti e momenti di sensibilizzazione.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si è tenuta giovedì 7 novembre al PostModernissimo di Perugia. Alla conferenza hanno preso parte diverse autorità, tra cui Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra; Franco Garofalo, dell’Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale della Regione Umbria; Paolo Stranieri di Arpa Umbria; Anna Rita Cosso, presidente di Cittadinanzattiva Aps; e Matteo Bartolini, presidente CIA Umbria. Gli organizzatori hanno ribadito l’obiettivo dell’evento: promuovere modelli di vita e di consumo che rispettino le persone e il pianeta.

La fiera offrirà spazi per un’ampia varietà di prodotti e servizi, spaziando dall’abbigliamento alla cosmesi naturale, dall’arredamento al risparmio energetico, fino al cibo biologico e alle soluzioni per l’infanzia. Al centro di “Fa’ la cosa giusta! Umbria” ci saranno dieci aree tematiche, ognuna delle quali dedicata a un aspetto specifico della sostenibilità. Gli espositori includeranno cooperative che lavorano in contesti difficili, come carceri e terreni confiscati alla criminalità, e piccole imprese sociali impegnate in iniziative etiche.

Secondo le parole di Nicoletta Gasbarrone, rappresentante degli organizzatori, l’evento mette in luce l’impatto delle scelte quotidiane sul benessere collettivo: “Le nostre decisioni su consumi, viaggi, e acquisti possono fare la differenza per i produttori locali e per le comunità.”

Tra i partecipanti alla fiera ci saranno noti professionisti e attivisti come Chiara Coricelli, Ada Stifani, Marco Caprai e altre personalità che discuteranno di temi legati a diritti, lavoro, ambiente e inclusione sociale. L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione di sindacalisti, educatori, artigiani, agricoltori, e altri operatori del settore, che daranno vita a un dialogo costruttivo su progetti e prospettive per il futuro.

Aree Speciali e Attività

La fiera include spazi dedicati a specifiche tematiche di interesse per il pubblico. Tra questi:

Spazio Lotus Nascita Umbria : un ambiente pensato per famiglie, con attività e consulenze per genitori e bambini.

: un ambiente pensato per famiglie, con attività e consulenze per genitori e bambini. Area giochi per tutta la famiglia : situata nel padiglione 8, è dedicata a laboratori e giochi che stimolano la creatività e l’apprendimento nei più giovani.

: situata nel padiglione 8, è dedicata a laboratori e giochi che stimolano la creatività e l’apprendimento nei più giovani. Spazio editori indipendenti: coordinato dalla libreria POPUP di Perugia, ospiterà editori indipendenti con una vasta gamma di pubblicazioni, tra cui saggi, narrativa e libri illustrati.

Nella fiera troveranno spazio anche le produzioni biologiche e biodinamiche di NaturaSì, che curerà un bistrot biologico, e i produttori della CIA Umbria, con un mercato di prodotti agricoli locali e progetti di inclusione sociale.

Un’intera area sarà dedicata al turismo sostenibile, con la partecipazione di realtà come Terre di Mezzo, impegnata nella promozione di percorsi a piedi nelle zone colpite dai terremoti del 2016 e 2017, e tour operator specializzati in turismo responsabile. Tra questi, Federtrek, Ioviaggioresponsabile.it e Naturavventura di Perugia, attivi nell’organizzazione di viaggi “slow” e consapevoli.

Programma per le scuole

Il programma include attività gratuite rivolte a oltre 1.300 studenti che visiteranno la fiera nella giornata di venerdì. Saranno organizzati 60 laboratori per promuovere tra i giovani l’educazione alla sostenibilità. Un’iniziativa che punta a sensibilizzare le nuove generazioni su temi come la cittadinanza attiva e il rispetto ambientale.

Interventi delle istituzioni

La fiera sarà accompagnata da un programma di interventi istituzionali. La Regione Umbria sarà presente nel padiglione 9, con uno stand che promuoverà le politiche agricole europee per la competitività e la tutela dell’ambiente. Arpa Umbria e Auri dedicheranno spazi a tematiche ambientali, proponendo soluzioni e strumenti per una gestione sostenibile delle risorse idriche e dei rifiuti.

Sessioni dimostrative e laboratori

Sono previsti più di 200 eventi gratuiti tra sessioni dimostrative, dibattiti, e degustazioni, pensati per famiglie, professionisti e appassionati. La fiera offrirà anche un’area relax con progetti dedicati al benessere olistico, con trattamenti e corsi di discipline come il thai yoga massage, la cristalloterapia e attività per il benessere psicofisico.

Conclusioni e informazioni

L’edizione del decennale di “Fa’ la cosa giusta! Umbria”, ideata da Terre di Mezzo Editore e organizzata da Fair Lab e dall’Associazione culturale Il Colibrì, si conferma un appuntamento centrale per chi è interessato a stili di vita sostenibili e inclusivi. Il programma completo e maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.falacosagiustaumbria.it.