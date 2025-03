Expo Casa: tutto pronto per il weekend finale

Bastia Umbra, 7 marzo – Expo Casa si prepara a vivere il suo weekend conclusivo con un’ampia affluenza attesa di visitatori da tutta l’Umbria e non solo.

Sabato 8 e domenica 9 marzo saranno due giornate decisive per chiunque voglia approfondire le ultime tendenze e scoprire le soluzioni più innovative nel settore dell’abitare. La manifestazione, che si è affermata negli anni come punto di riferimento per il comparto dell’arredamento e dell’edilizia, rappresenta l’unico grande evento del genere nel Centro Italia, capace di attrarre sia professionisti che un vasto pubblico di privati in cerca di idee per la propria casa.

L’unicità della fiera organizzata da Epta Confcommercio Umbria risiede nella sua capacità di rivolgersi a un pubblico trasversale. In queste giornate di grande affluenza, si è confermata come il luogo d’incontro ideale per architetti, designer, costruttori e artigiani, che qui trovano spunti, materiali e contatti per i loro progetti.

Allo stesso tempo, tra gli stand è stato possibile incontrare tante giovani coppie che stanno progettando la loro prima casa, famiglie che vogliono migliorare il proprio comfort abitativo e persone che intendono ristrutturare la propria abitazione con soluzioni più efficienti e sostenibili. Expo Casa offre un’opportunità concreta per trasformare le idee in realtà, grazie alla presenza di esperti e aziende specializzate.

L’area espositiva infatti, con oltre 170 espositori da tutta Italia e più di 5000 proposte, garantisce una panoramica completa su tutti gli aspetti dell’abitare. Edilizia, risparmio energetico, soluzioni per il riscaldamento, arredo bagno, complementi d’arredo e design si intrecciano in un percorso pensato per offrire una visione a 360 gradi del settore.

Materiali innovativi, tecnologie d’avanguardia, soluzioni sostenibili e nuove tendenze dell’interior design trovano spazio all’interno di un contenitore che, arrivato alla quarantunesima edizione, è ormai un appuntamento imprescindibile per chiunque voglia costruire, rinnovare o semplicemente aggiornarsi sulle evoluzioni del mercato.

Sabato 8 marzo: gli appuntamenti dell’Area Eventi La fiera non è solo un’occasione di scoperta, ma anche di approfondimento e confronto. Sabato 8 marzo l’Area Eventi (Padiglione 8, Corsia C) ospiterà due incontri di grande interesse. Alle ore 10.00 è previsto il convegno ‘Scuola e lavoro: la figura del geometra’, a cura di ANCE Umbria, che offrirà un’analisi dettagliata sulle prospettive di questa professione, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle opportunità offerte dal mercato. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, il talk ‘Fotovoltaico inCloud, il Fotovoltaico per tutti’, a cura di Green Energie, illustrerà come le nuove tecnologie stiano rendendo il fotovoltaico una soluzione accessibile e vantaggiosa per un numero sempre maggiore di utenti, con un focus sulle applicazioni domestiche e aziendali.

L’ultimo weekend di Expo Casa rappresenta un’occasione imperdibile per entrare in contatto con le migliori aziende del settore, confrontarsi con esperti e scoprire soluzioni innovative per l’abitare contemporaneo. La manifestazione chiuderà le sue porte domenica 9 marzo, ma fino all’ultimo momento offrirà spunti, idee e opportunità per ripensare gli spazi abitativi in chiave più efficiente, sostenibile e in linea con le nuove esigenze dell’abitare moderno. Expo Casa 2025 vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00 all’Umbriafiere di Bastia Umbra (PG).

Per rimanere aggiornati sul programma: www.expo-casa.com