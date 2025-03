Expo Casa: weekend finale, affluenza attesa

Ultimi giorni per scoprire le novità del settore casa a Bastia Umbra

Expo Casa si appresta a concludere la sua quarantunesima edizione con un fine settimana che promette grande affluenza. La fiera, punto di riferimento nel Centro Italia per il settore dell’abitare, attende visitatori da tutta la regione e oltre.

L’evento, organizzato da Epta Confcommercio Umbria, si rivolge a un pubblico eterogeneo, dai professionisti del settore alle famiglie in cerca di soluzioni per la casa. Nei giorni di apertura, Expo Casa ha confermato il suo ruolo di luogo d’incontro per architetti, designer, costruttori e artigiani, offrendo spunti, materiali e contatti utili per i loro progetti. Allo stesso tempo, la fiera ha attirato un vasto pubblico di privati, tra cui giovani coppie, famiglie e persone interessate alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico della propria abitazione.

L’area espositiva, con oltre 170 espositori e 5000 proposte, offre una panoramica completa sul mondo dell’abitare, spaziando dall’edilizia al risparmio energetico, dall’arredo bagno al design d’interni. Materiali innovativi, tecnologie all’avanguardia e soluzioni sostenibili sono al centro della manifestazione, che si conferma un appuntamento importante per chiunque voglia costruire, rinnovare o aggiornarsi sulle ultime tendenze del mercato.

Sabato 8 marzo, l’Area Eventi (Padiglione 8, Corsia C) ospiterà due incontri di rilievo. Alle ore 10:00, il convegno “Scuola e lavoro: la figura del geometra”, a cura di ANCE Umbria, analizzerà le prospettive della professione, con un focus sulle nuove generazioni e sulle opportunità di lavoro. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, il talk “Fotovoltaico inCloud, il Fotovoltaico per tutti”, a cura di Green Energie, illustrerà le nuove tecnologie che rendono il fotovoltaico una soluzione accessibile e vantaggiosa per un numero crescente di utenti.

L’ultimo weekend di Expo Casa rappresenta un’occasione per entrare in contatto con le aziende del settore, confrontarsi con esperti e scoprire soluzioni per l’abitare contemporaneo. La fiera chiuderà i battenti domenica 9 marzo, offrendo fino all’ultimo momento spunti e idee per ripensare gli spazi abitativi in chiave di efficienza, sostenibilità e modernità.

Expo Casa 2025 vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 20:00, il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 20:00 all’Umbriafiere di Bastia Umbra (PG).