Fermento Volley Academy conquista la vittoria contro Arrone

Successo netto per le padrone di casa in serie D

Nel corso della quarta giornata del ritorno del campionato di pallavolo di serie D femminile, girone B, il Fermento Volley Academy Bastia ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Arrone, chiudendo il match con il punteggio di 3-0. I parziali sono stati di 29-27, 25-15 e 26-24, a testimonianza di un incontro caratterizzato da una buona prestazione da entrambe le formazioni, le quali si sono distinte nella parte alta della classifica.

Il primo set ha visto un inizio equilibrato, con le squadre che si sono affrontate punto su punto. Nonostante un breve vantaggio iniziale delle ospiti, le ragazze di casa hanno saputo mantenere la calma e rispondere con determinazione. La partita si è decisa ai vantaggi, dove il Fermento Volley è riuscito a portarsi in vantaggio 1-0.

Nel secondo set, l’Arrone ha sofferto le conseguenze dell’andamento del parziale precedente, mentre le padrone di casa hanno continuato a esprimere un gioco di alto livello, senza dare spazio a repliche. Il punteggio di 25-15 ha evidenziato la netta superiorità del Fermento Volley, che ha così chiuso il set sul 2-0.

Al rientro in campo, l’Arrone ha tentato una ripresa, riuscendo a guadagnare qualche punto di vantaggio. Tuttavia, le ragazze del Fermento Volley Academy sono rimaste sempre in scia, mostrando una buona reazione. Nel finale del set decisivo, le padrone di casa hanno effettuato un sorpasso cruciale, chiudendo il match sul 3-0.

Questa vittoria è particolarmente significativa per il team allenato da Fiorella Di Leone, che consolida così la sua posizione al secondo posto nel girone B. Le prestazioni individuali sono state di gran valore: Censi ha messo a segno 16 punti, seguita da Fiorucci con 14, e Montecucco C. con 12. Anche Stroppa e Boschetti hanno contribuito in modo significativo al punteggio, rispettivamente con 8 e 7 punti.

In vista del prossimo incontro, il Fermento Volley Academy Bastia si prepara a un impegno in trasferta contro il Salumificio Battisti Tuder Volley, che si svolgerà a Todi sabato 8 marzo alle ore 17.00. La squadra sarà chiamata a ripetere la buona prestazione mostrata in casa per cercare di mantenere il passo in classifica e puntare a una posizione di rilievo.

Il campionato di serie D femminile continua a riservare emozioni e sfide avvincenti, mentre le squadre si preparano a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi. La performance del Fermento Volley Academy rappresenta un buon segnale in vista della fase finale del torneo, dove ogni punto può rivelarsi determinante.

Con l’auspicio di mantenere la stessa intensità e concentrazione, le atlete del Fermento Volley Academy Bastia si avvicinano al prossimo match con determinazione, pronte a dare il massimo per continuare a raccogliere successi. La sinergia tra le giocatrici e il supporto della coach sarà fondamentale per affrontare le prossime sfide in un campionato che si fa sempre più competitivo.

I tifosi e gli appassionati di pallavolo attendono con interesse il prosieguo della stagione, sperando di vedere la propria squadra del cuore continuare a brillare in questo girone. La capacità di affrontare le avversarie con coraggio e determinazione sarà un aspetto cruciale per le sorti del Fermento Volley Academy nel proseguo della competizione.

Alla vigilia della trasferta, l’atmosfera in casa Fermento è di ottimismo e voglia di riscatto, mentre le ragazze si preparano ad affrontare un match che si preannuncia impegnativo ma ricco di possibilità. La volontà di non abbassare la guardia sarà fondamentale per mantenere la posizione e magari puntare a traguardi ancora più ambiziosi nella parte conclusiva della stagione.

In sintesi, il Fermento Volley Academy Bastia ha dimostrato di avere le carte in regola per competere nelle zone alte della classifica e la prossima sfida a Todi sarà un ulteriore banco di prova per la squadra. Con la giusta mentalità e prestazione, l’obiettivo di rimanere nei piani alti del girone potrebbe diventare sempre più realistico.