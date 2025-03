Fratelli d’Italia elegge nuovo coordinatore a Bastia Umbra

Michael Alunni Bernardini eletto coordinatore comunale di FdI

Domenica 2 marzo, il congresso comunale di Fratelli d’Italia a Bastia Umbra ha eletto per acclamazione Michael Alunni Bernardini come nuovo coordinatore comunale. Bernardini, 31 anni, è impegnato in politica da sempre e rappresenta i valori di rinnovamento nel solco della tradizione del partito. Nato e cresciuto a Bastia, è presidente del circolo Gioventù Nazionale “Sergio Ramelli” di Bastia-Assisi, consigliere comunale nella precedente legislatura e primo dei non eletti alle elezioni amministrative dello scorso maggio.

Il nuovo coordinatore sarà affiancato da sei membri del direttivo: Francesca Sforna, Gianluca Trippa, Lorella Malizia, Marco Fortebracci, Valeria Morettini e Federica Rascelli. Alunni Bernardini guiderà il primo partito del centro destra a Bastia, avviando un percorso di ricostruzione di un progetto amministrativo convincente e serio, con l’obiettivo di riportare il centro destra alla guida della città.

“Fratelli d’Italia riparte dal radicamento sul territorio, dalla conoscenza e dall’ascolto delle problematiche e delle esigenze della nostra città, con una presenza attiva e costante,” ha spiegato il neo coordinatore. Ha sottolineato che il partito si fa portavoce di un progetto che mette al centro la persona, i bisogni e le potenzialità, con particolare attenzione ai giovani, fondamentali per costruire il futuro. “Vogliamo e dobbiamo ascoltarli, coinvolgerli nelle decisioni, offrire opportunità di crescita e spazi di partecipazione alla vita politica e sociale,” ha aggiunto Alunni Bernardini.

Il congresso è stato coordinato dal coordinatore comunale del circolo di Perugia Filippo Vitali. Presenti anche il consigliere regionale Paola Agabiti, il presidente provinciale Alessandro Moio, il sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia, il Presidente del Consiglio Comunale di Todi Giorgio Tenneroni, il consigliere comunale Leonardo Pacini, nonché militanti del partito e dei circoli di Gioventù Nazionale.

“Continueremo a dare sostegno e supportare il nostro gruppo consiliare, rappresentato da Stefano Santoni e Francesca Sforna, per portare avanti le istanze sul territorio,” ha dichiarato Alunni Bernardini, che ha concluso con un ringraziamento a Milena Gabrielli per il suo impegno come coordinatore negli anni passati. “Grazie al suo lavoro, il partito a Bastia Umbra è vivo e radicato.”

Per ulteriori informazioni, contattare il circolo territoriale di Bastia Umbra.