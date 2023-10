Il nuovo programma di attività del Digipass Assisi per i prossimi mesi

Il Digipass di Assisi è lieto di annunciare una serie di eventi e corsi aperti a tutti che si terranno nelle ultime settimane del 2023 presso la sede al Palazzo del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli. Queste attività gratuite, realizzate in collaborazione con diverse organizzazioni che si muovono nel campo del digitale, sono suddivise principalmente in due ambiti: da una parte degli incontri dedicati ad adolescenti e i loro genitori e, dall’altro, due corsi di base di informatica aperti ad adulti di ogni età.

Le prime attività sono in calendario per venerdì 17 novembre 2023 dalle 16 alle 18 e venerdì 15 dicembre 2023 nello stesso orario. Il Digipass ha voluto organizzare due incontri pensati per i giovani dai 12 ai 17 anni, il primo è intitolato “Lavori e possibilità del futuro: il regista quadridimensionale” realizzato in collaborazione con CRHACK LAB F4D di Foligno. Durante il seminario verrà esplorato l’universo dello Spatial Computing, il medium del XXI secolo: nel corso degli anni a venire, la creazione di video volumetrici e app interattive cambierà il modo in cui ci relazioniamo con la tecnologia. Invece di interagire con uno schermo piatto, ci muoveremo nello spazio intorno a noi. Questo cambierà radicalmente la comunicazione, l’intrattenimento e la formazione. L’attività comprende un workshop in cui potremo metterti nei panni di un regista quadridimensionale. Insieme, creeremo una breve storia che utilizzerà la realtà aumentata per collegare luoghi significativi della città.

Il secondo appuntamento, “Social Warning: rischi e potenzialità del digitale”, del 15 Dicembre è invece realizzato in collaborazione con il Movimento Etico Digitale. Si tratta di un incontro interattivo con la psicologa Corinna Moradei per parlare di educazione digitale e sensibilizzare sui rischi e potenzialità del web. L’evento non si concentrerà sugli aspetti negativi dell’argomento, ma l’obiettivo è piuttosto quello di attivare buone abitudini nei ragazzi, in modo che facciano attenzione alle dinamiche che possono rivelarsi pericolose.

Per quanto riguarda invece i corsi di base di informatica e digitale, aperti ad adulti di ogni età, sono due quelli in programma. “ABC del Computer: conoscere le basi” si svolgerà nelle giornate del 6, 13 e 20 Novembre 2023 dalle 16 alle 18, un corso che fornisce una comprensione fondamentale del funzionamento dei computer e dei loro dispositivi principali attraverso lezioni teoriche e pratiche.

Il 4, 13 e 18 Dicembre 2023 sempre dalle 16 alle 18 il corso “Scrivere, contare e molto altro: le basi del pacchetto LibreOffice” con l’obiettivo di insegnare a utilizzare alcuni dei principali programmi che permettono di elaborare documenti di scrittura, fogli di calcolo e tabelle.

Tutte le attività sono gratuite e a numero chiuso, invitiamo quindi a contattarci per iscrizioni e altre informazioni tramite le pagine facebook e instagram del Digipass Assisi, al numero di telefono 0758138448 o all’indirizzo mail digipass@comune.assisi.pg.it.