Programma Settimanale al Cinema Esperia a Bastia Umbra

KILLERS OF THE FLOWER MOON

Il film, ambientato in Oklahoma nei primi anni Venti, racconta la storia di Ernest Burkhart, reduce di guerra, che torna nella sua città natale alla ricerca di una nuova opportunità. Sotto la promessa di un lavoro, si ritrova coinvolto in una trama intricata legata alla ricchezza improvvisa della Nazione Indiana degli Osage, derivante dalla scoperta di petrolio in grandi quantità sul loro territorio.

DOGMAN

La pellicola narra la storia di Douglas, cresciuto nel New Jersey tra abusi fisici e psicologici perpetrati dal padre e dal fratello. Le sue ferite lo accompagnano nell’età adulta, mentre si ritrova confinato a una sedia a rotelle, con solo i suoi cani ad offrirgli un po’ di conforto. Questi fedeli compagni sono addestrati a rispondere ai suoi comandi e rappresentano l’unica fonte di affetto e comprensione per Douglas.

ME CONTRO TE – VACANZE IN TRANSILVANIA

Luì e Sofì si trovano questa volta ad affrontare il Conte Dracula, il quale custodisce un diamante che la banda dei Malefici intende utilizzare per alimentare un cannone in grado di oscurare il sole e distruggere il mondo intero, incluso il duo dei Me Contro Te. Nel quinto capitolo della saga, i due protagonisti devono fare i conti con le forze oscure in una trama piena di avventura e intrighi.