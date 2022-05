Chiama o scrivi in redazione

Maggio dei Libri, presentazione E Book La Donna della mia vita

Venerdì 27 maggio ore 18.00, all’Auditorium Sant’Angelo mostra e presentazione dell’E Book: La Donna della mia vita. Elaborati grafici e letterari del concorso indetto in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’evento è a cura del Tavolo Pari Opportunità del Comune di Bastia Umbra, RAV e Scuole del territorio. Una “raccolta” dei lavori di tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze, del loro grande impegno dal profondo impatto culturale e artistico sulla parità di genere e sulle pari opportunità.

Ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

Un evento nella campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” a cui hanno aderito il Comune di Bastia Umbra e la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe. Dal 27 aprile infatti tanti gli incontri, le presentazioni di libri, letture, racconti, giochi e scoperte anche tra gli alberi e il fiume con “Aspettando la festa dei boschi”, con una maratona di lettura per le scuole della città dal titolo “Testimoni di legalità” iniziata il 23 maggio per ricordare tutte le vittime della mafia nel 30° anniversario dell’attentato di Capaci, che si concluderà il 29 maggio. Il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile è stato ed è il fine anche quest’anno della campagna nazionale, organizzata e promossa dal Centro per il Libro e la lettura.