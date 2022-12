Natale a Bastia, la Natività Eventi in tutta la città

Sono stati accesi l’albero e il Presepe realizzati in Piazza Buozzi ad Ospedalicchio. Domani 8 dicembre dalle ore 17.00 il Natale si accende, l’arte risplenderà sulle facciate delle chiese di Bastia, Ospedalicchio e Costano con le proiezioni artistiche delle natività del Perugino. Un itinerario culturale a cielo aperto anticipando i festeggiamenti del 2023 per i 500 anni della morte del maestro di Raffaello, Pietro Vannucci, attraverso le sue più significative opere sulla Natività.

Contemporaneamente si accenderà, l’albero, il boschetto natalizio in piazza Mazzini, addobbato anche con i lavori dei bambini delle scuole del territorio che con la fantasia e la creatività hanno ridato vita a materiali di recupero. Alle 17.30 prenderà il via la sesta edizione del concorso “Alberi artistici dei 4 rioni” le splendide creazioni, ideate e realizzate dai bravissimi designers e artigiani dei quattro rioni. Le opere inedite saranno esposte nel centro storico di Bastia Umbra per tutto il periodo natalizio, la giuria si riunirà presso l’Auditorium Sant’Angelo per valutare gli alberi artistici e scegliere il rione vincitore.

Venerdì 9 dicembre Letture sotto l’albero in Piazza Mazzini con la Biblioteca Alberto La Volpe, sabato 10, dalle 17.30 spettacolo itinerante, “Note di strada” “Poesia itinerante per Pianoforte e Violino” per le vie della città. L’11 dicembre Premio Insula Romana, mostra concorso di pittura “Roberto Quacquarini” premiazione ore 10.00 al Centro San Michele

Tutti gli appuntamenti fino all’11 dicembre

07 dicembre

Ospedalicchio Piazza B. Buozzi ore 19.00

ADDOBBO E ACCENSIONE ALBERO DI NATALE

a cura dei bambini della Scuola dell’infanzia e primaria di Ospedalicchio

INAUGURAZIONE DEL PRESEPE ore 20.00

con le Voci del Coro InCanto – Momento conviviale

A cura del Circolo culturale ricreativo e Oratorio “Carlo Acutis” Ospedalicchio

08 dicembre

P.zza Mazzini – P.zza U. Fifi Costano – P. zza B. Buozzi Ospedalicchio ore 17:00

IL NATALE SI ACCENDE CON LE NATIVITA’ DEL PERUGINO

Apertura della manifestazione “Natale a Bastia – Natività” con videoproiezioni “Le natività del Perugino” e l’illuminazione degli arredi arborei

P.zza Mazzini ore 17:30

ALBERI DI NATALE DEI RIONI

Inaugurazione degli alberi dei Rioni Moncioveta, Portella, S. Angelo, e S. Rocco

a cura dell’Ente Palio de San Michele

09 dicembre

Piazza Mazzini – Boschetto natalizio ore 16:00

LETTURE SOTTO L’ALBERO

a cura della Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

10 dicembre

Piazza Mazzini ore 17.30

Spettacolo Itinerante NOTE DI STRADA “Poesia itinerante per Pianoforte e Violino”

Più di una street band, un sogno itinerante!

La musica diventa interattiva coinvolgendo il pubblico attraverso improvvisazioni sonore creando uno spettacolo mai visto prima.

ACSD Accademia Creativa

a Cura dell’ Ass. Impresa e Sviluppo per Bastia in collaborazione con Confcommercio Bastia

11 dicembre

Centro S. Michele – ore 18:00

PREMIO INSULA ROMANA

Premiazione del premio Insula Romana – mostra concorso di pittura “Roberto Quacquarini”. A cura di Ass. Gruppo Amici dell’Arte e Ciao Umbria in collaborazione con Pro Loco di Bastia U. e Ass. Culturale Gubbio Nautartis.

Il Programma completo dal 7 dicembre al 14 gennaio Natale a Bastia- La Natività su

www.visitbastiaumbra.it