Onorificenza “San Michele d’Oro” 2024 alla Prof.ssa Fiorucci

La Commissione incaricata di valutare le candidature per l’assegnazione dell’onorificenza “San Michele d’Oro” si è riunita ufficialmente il 24 settembre 2024. Questa commissione, composta da figure rappresentative nominate dalla Giunta Comunale, è guidata dal Sindaco Erigo Pecci e include i membri designati, tra cui il Prof. Lucio Raspa e la Dott.ssa Marina Scardazza, oltre a rappresentanti della maggioranza e della minoranza, come Sig. Giorgio Salucci e Prof. Emanuele Mocci.

L’iniziativa “San Michele d’Oro” è destinata a riconoscere e promuovere cittadini, associazioni ed enti che si sono distinti per il loro contributo alla comunità di Bastia, operando in vari ambiti, tra cui quello letterario, artistico, storico, culturale, sociale, economico, politico, tecnico, sportivo, militare, religioso, e nel volontariato. La commissione ha il compito di esaminare le proposte pervenute e decidere a chi conferire l’onorificenza.

Dopo un’attenta analisi delle candidature e un’approfondita riflessione sui contributi apportati da ciascun candidato alla comunità bastiola, la commissione ha votato a maggioranza per conferire l’onorificenza per il 2024 alla Prof.ssa Giuseppina Fiorucci. Questa docente e giornalista è stata riconosciuta per il suo significativo impegno professionale, che ha avuto un impatto positivo sul tessuto socioculturale di Bastia.

La Prof.ssa Fiorucci ha insegnato Lettere per oltre 30 anni presso la Scuola Media Colomba Antonietti, dove si è fatta apprezzare per le sue straordinarie doti sia umane che professionali. Oltre alla carriera di docente, ha collaborato con numerosi giornali locali, contribuendo alla diffusione della cultura e delle iniziative di Bastia Umbra. Inoltre, il suo attivismo nel volontariato è testimoniato dal ruolo di Presidente dell’Associazione “Casa Chiara”, dove ha lavorato per promuovere il benessere della comunità.

Uno dei suoi progetti significativi è la realizzazione del libro “Una Chiesa, Una Piazza, Una Città 1962-1987: 25 Anni di Vita Bastiola”, in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo. Quest’opera testimonia il suo impegno nel valorizzare la storia e le tradizioni locali.

L’Amministrazione Comunale ha espresso le proprie congratulazioni alla Prof.ssa Giuseppina Fiorucci per questo meritato riconoscimento. La cerimonia ufficiale di consegna del premio si terrà il 29 settembre, alle ore 16:00, presso l’Auditorium Sant’Angelo. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento significativo, per celebrare il contributo di un’educatrice e professionista che ha dedicato la sua vita alla crescita culturale e sociale della comunità di Bastia Umbra.

Il riconoscimento rappresenta non solo un onore personale per la Prof.ssa Fiorucci, ma anche un tributo al valore del lavoro svolto da tutti coloro che, come lei, si dedicano con passione e impegno alla comunità.