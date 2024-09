Bando CCIAA 2024: Sostegno alle Micro e Piccole Imprese

Le Micro e Piccole Imprese attive nella Regione Umbria possono beneficiare di un nuovo bando emesso dalla Camera di Commercio per l’anno 2024. Possono presentare domanda tutte le aziende che sono iscritte alla CCIAA e che abbiano una sede legale o operativa sul territorio umbro. È necessario essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e con il pagamento della quota annuale camerale. Inoltre, le imprese devono aver aderito al servizio denominato “Cassetto Digitale dell’Imprenditore”, disponibile sulla piattaforma www.impresa.italia.it.

Le spese ammissibili per il finanziamento presentano requisiti specifici. In particolare, la durata del finanziamento deve oscillare tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 60 mesi. L’importo minimo che può essere deliberato è di 30.000 euro, mentre quello massimo è fissato a 120.000 euro. È importante notare che la data di erogazione del finanziamento deve essere successiva al 19 settembre 2024. Gli interessi possono essere fissi o variabili e sono previsti piani di ammortamento con rate mensili, trimestrali o semestrali. Le finalità del finanziamento comprendono investimenti aziendali, acquisto di scorte, pagamento fornitori e reintegro di capitale circolante. La documentazione bancaria o del confidi allegata alla domanda deve attestare che la finalità del finanziamento corrisponde a queste necessità.

È fondamentale notare che non sono ammissibili finanziamenti destinati al consolidamento di passività bancarie o di confidi. L’agevolazione si traduce in un contributo calcolato come abbattimento del 4% del tasso di interesse, qualora sia presente una garanzia fornita da un confidi. In assenza di tale garanzia, il contributo sarà del 2%. Il massimo contributo erogabile è fissato a 6.000 euro, in conformità con il regime di aiuto De Minimis, che garantisce il sostegno senza sovraccaricare le imprese beneficiarie.

Le scadenze per la presentazione delle domande sono stabilite dal 7 ottobre 2024 alle ore 12:00 fino al 16 dicembre 2024 alle ore 12:00. È previsto che le istanze siano inviate esclusivamente in formato elettronico tramite il sistema Webtelemaco di Infocamere.

La modalità di assegnazione del contributo seguirà un approccio a sportello, in cui le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. Ciò implica che le prime domande presentate avranno la priorità nell’assegnazione dei fondi, promuovendo così un accesso equo alle risorse disponibili per le imprese del territorio. Con questa iniziativa, la CCIAA dell’Umbria punta a sostenere attivamente le piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo economico regionale e la competitività nel mercato.