Piano del traffico a Bastia: richiesta di attuazione urgente

Piano del traffico – La situazione della viabilità a Bastia Umbra solleva preoccupazioni riguardo alla necessità di strumenti scientifici per prendere decisioni informate. La lista civica “Civica per Bastia”, attraverso i suoi rappresentanti Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, ha messo in evidenza l’importanza del Piano del traffico durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. Due atti sono stati discussi, entrambi connessi alla gestione della circolazione stradale.

Il primo atto riguarda una mozione che propone di limitare il transito dei veicoli pesanti, con peso superiore a 35 quintali, nelle vie San Bartolo e Monte Vettore. Il secondo atto è un’interrogazione sullo stato di avanzamento del Piano generale del traffico urbano, del Piano comunale per la mobilità ciclistica e del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

I rappresentanti di “Civica per Bastia” hanno dichiarato che l’assenza di un Piano generale del traffico complica la gestione delle problematiche legate alla viabilità. In particolare, le decisioni riguardanti il passaggio dei mezzi pesanti in via Monte Vettore e via San Bartolo sono lasciate alla polizia locale, che opera senza una visione complessiva dei flussi di traffico. “È nostro dovere rappresentare le istanze dei cittadini, che affrontano situazioni pericolose nel loro quartiere in termini di sicurezza stradale e inquinamento”, hanno affermato.

In merito alla mozione, la polizia locale ha espresso un parere negativo, giustificato con la possibilità che il divieto porti a un incremento di circolazione dei mezzi pesanti in via Firenze. Tuttavia, i consiglieri hanno sottolineato che tale valutazione si basa su analisi incomplete e superficiali.

I consiglieri hanno accolto con favore un emendamento della maggioranza, che propone di avviare in forma sperimentale la limitazione del traffico pesante, prevedendo eccezioni per il carico e scarico delle merci. Questo approccio consentirebbe di valutare meglio gli impatti, utilizzando strumenti come il conta-traffico nelle aree interessate.

In merito all’interrogazione sul Piano del traffico, è stato comunicato che il progetto, affidato il 30 marzo 2023 a una società specializzata, avrebbe dovuto essere completato entro settembre 2023. I consiglieri hanno riferito che una prima documentazione è prevista per febbraio 2024. “Verificheremo le motivazioni delle proroghe concesse e analizzeremo quanto prodotto finora”, hanno dichiarato. L’amministrazione ha evidenziato la necessità di un ulteriore confronto con la società incaricata.

“I tempi di realizzazione sono un aspetto cruciale, considerando l’investimento di 40.000 euro, risorse dei cittadini”, hanno aggiunto i consiglieri. Due anni fa, il Piano era stato previsto con una tempistica di sei mesi per la sua elaborazione.

In un territorio di dimensioni contenute come quello di Bastia Umbra, la creazione di uno strumento di pianificazione del traffico è considerata fondamentale. Questo piano dovrebbe identificare le opere infrastrutturali necessarie per una gestione efficace dei flussi di veicoli e per migliorare la mobilità ciclistica. È essenziale garantire l’accessibilità e l’inclusività degli spazi pubblici, specialmente per le persone con disabilità.

La posizione della lista “Civica per Bastia” è chiara: è necessario un Piano del traffico per affrontare le sfide viarie e di mobilità della cittadinanza. La richiesta di un intervento rapido e di un’analisi approfondita dei dati è emersa come una priorità, per garantire un ambiente di vita più sicuro e sostenibile per tutti i residenti.

Nel contesto attuale, la discussione sulla viabilità a Bastia Umbra è particolarmente rilevante, dato l’aumento del traffico e le conseguenti problematiche. La lista civica si impegna a mantenere alta l’attenzione su queste tematiche, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento delle condizioni di vita per i cittadini.

La mozione e l’interrogazione rappresentano una presa di posizione chiara da parte dei consiglieri nei confronti dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di strumenti adeguati per la gestione del traffico. La sperimentazione proposta potrebbe costituire un passo verso una viabilità più sicura e organizzata.

In conclusione, il dibattito sulla necessità di un Piano del traffico a Bastia Umbra continua a essere di grande attualità. I cittadini e i rappresentanti locali attendono ora risposte chiare e tempestive da parte dell’amministrazione, affinché si possano avviare azioni concrete per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale nel territorio