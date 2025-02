Minorenne arrestato per furto in abitazione a Bastia Umbra

Minorenne – I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno eseguito l’arresto di un ragazzo di 14 anni, colto in flagrante mentre tentava di compiere un furto in un’abitazione. L’episodio si è verificato dopo che la proprietaria dell’appartamento, allertata da rumori sospetti, ha contattato il Numero Unico di Emergenza (NUE), richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

La tempestiva risposta dei militari ha portato all’invio di una pattuglia sul posto, che ha intercettato il giovane mentre tentava di allontanarsi dall’immobile. Durante il controllo, il minorenne ha dichiarato di non avere documenti con sé e ha fornito dati falsi riguardo alla sua identità, sostenendo di avere solo 13 anni. Questo tentativo apparente di eludere eventuali responsabilità penali ha destato sospetti nei Carabinieri, che hanno constatato che il nome fornito non risultava registrato nei loro archivi.

Dopo aver effettuato ulteriori verifiche, le forze dell’ordine hanno accertato le reali generalità del ragazzo, rivelando che aveva già compiuto 14 anni. Questo ha portato alla sua identificazione ufficiale e, successivamente, al trasferimento in caserma per il fotosegnalamento. Qui, gli agenti hanno scoperto che il giovane era già stato controllato in passato, ma aveva fornito sempre informazioni diverse circa la propria identità.

Al termine delle procedure di identificazione, il minorenne è stato condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Firenze, su ordine della Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia. La sua detenzione avverrà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

In aggiunta, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro degli strumenti da scasso trovati in possesso del giovane. Inoltre, l’intera refurtiva, che comprendeva gioielli e denaro contante per un valore complessivo di circa 2000 euro, è stata restituita alla vittima del furto. Le indagini sono attualmente in corso per determinare se il minorenne possa essere coinvolto in altri furti avvenuti nella zona nei giorni precedenti.

L’episodio evidenzia l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza e la loro capacità di rispondere prontamente a richieste di aiuto da parte dei cittadini. La collaborazione tra la comunità e le autorità locali è fondamentale per garantire la sicurezza e la prevenzione di reati come i furti in abitazione. I Carabinieri continueranno a monitorare la situazione e a indagare su eventuali ulteriori collegamenti del minorenne con attività illecite nella zona di Bastia Umbra