Opposizioni contro il Comune per i ripristini a Bastia Umbra

Manutenzione: su via Firenze esplode lo scontro sui lavori

I Consiglieri Comunali di Civica per Bastia

Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa

Bastia Umbra, 27-02-2026 – VIA FIRENZE: LA FIGURACCIA È RATTOPPARE UNA STRADA E CHIAMARLO “LAVORO FINITO”.

Abbiamo letto un comunicato imbarazzante nei toni e povero nei contenuti. Si parla di “figuraccia” per chi ha sollevato il problema.

No. La figuraccia vera è un’altra. La figuraccia è consegnare ai cittadini di Bastia una delle arterie più importanti della città con un ripristino fatto a toppe. La figuraccia è cercare di coprire un lavoro evidentemente incompleto attaccando chi lo segnala. La figuraccia è confondere il controllo istituzionale con la polemica politica.

Noi abbiamo chiesto una cosa semplice e chiara: il ripristino integrale della carreggiata, non qualche rattoppo qua e là. Perché le strade non si sistemano “a macchia di leopardo”. Perché un intervento a toppe compromette uniformità, stabilità e durata nel tempo. Perché i cittadini pagano per lavori fatti bene, non per soluzioni provvisorie travestite da definitive. Ci viene contestato di essere intervenuti “prima della fine dei lavori”. È un’argomentazione debole.

Il nostro compito è vigilare mentre i lavori si fanno, non quando i problemi sono ormai consolidati e irreversibili. Se oggi mancano “solo pochi tratti”, come viene detto, allora si completi l’intervento come si deve. Se invece si ritiene che strade rattoppate – come già avvenuto in Via della Repubblica e nelle sue intersezioni – siano un risultato accettabile, lo si dica chiaramente ai cittadini. Qui non è in discussione una polemica. È in discussione un metodo.

Se l’Assessore ai Lavori Pubblici ritiene ammissibile un ripristino a “macchia di leopardo” su una delle vie principali della città, se ne assuma la piena responsabilità politica. Noi continueremo a pretendere lavori fatti bene, completi e duraturi. Perché Bastia non merita rattoppi. Merita rispetto.