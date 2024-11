Presentazione libro di Stefano Colla a Bastia Umbra

Presentazione libro – Venerdì 15 novembre 2024, alle ore 18:00, presso lo Stand del Comune di Bastia a “Fa la Cosa Giusta!” al Padiglione 9 di Umbriafiere, si terrà la presentazione del libro “Alla Ricerca di me Stesso e del Perduto Amore. Rotolando verso i Sette Continenti” di Stefano Colla, pubblicato in modo indipendente nel gennaio 2023. Il volume, che racconta un viaggio personale e spirituale, è un racconto di crescita e scoperta, nato dalla ricerca dell’autore su sé stesso e sul mondo che lo circonda.

Il libro narra l’avventura dell’autore attraverso sette continenti e 52 paesi, durante la quale Colla esplora la propria identità, si confronta con nuove culture e incontra persone che lo aiutano a superare dubbi esistenziali. L’opera si presenta come un cammino che intreccia esperienze personali con riflessioni più ampie sul senso della vita e sull’importanza dell’incontro con l’altro.

La presentazione vedrà un dialogo tra l’autore e Tina Felicioni, che animerà l’incontro con le sue domande. La serata sarà presentata da Novella Lepri e le letture del libro saranno affidate alla voce di Francesca Sciamanna, che darà vita ai passaggi più significativi dell’opera. Questo evento rientra nell’ambito dell’iniziativa “Bastia Presenta Libri”, un progetto culturale che pone al centro l’importanza della lettura e della scrittura come strumenti di crescita personale e collettiva.

Il progetto “Bastia Presenta Libri” nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura letteraria e di offrire uno spazio alle opere degli autori locali e non, in un contesto di partecipazione attiva della comunità. La Biblioteca Comunale di Bastia Umbra è a disposizione per raccogliere adesioni e proposte per future presentazioni di libri, con moduli scaricabili dal sito ufficiale www.visitbastiaumbra.it.

Un gruppo di volontari, già impegnati nella realizzazione dell’evento, si occupa della selezione e della presentazione delle opere, contribuendo così alla crescita culturale della città e alla diffusione del piacere della lettura. L’evento, che avrà luogo nel corso della manifestazione “Fa la Cosa Giusta!”, è un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire un’opera letteraria che affronta temi universali come l’autoconsapevolezza, il viaggio interiore e la ricerca del proprio posto nel mondo.

L’incontro con Stefano Colla sarà anche un’opportunità per approfondire tematiche relative all’importanza della conoscenza interculturale, al rispetto delle differenze e alla crescita personale attraverso il confronto con realtà diverse dalla propria. Durante l’evento, il pubblico avrà anche la possibilità di acquistare il libro e di incontrare l’autore per una sessione di firma copie.

L’ingresso è gratuito, ma si consiglia di arrivare in anticipo per assicurarsi un posto. La manifestazione si inserisce in un ampio programma di eventi culturali organizzati a Bastia Umbra, che mira a promuovere la lettura e a offrire spunti di riflessione sulla crescita personale attraverso l’incontro con la letteratura.

Dettagli evento:

Data: 15 novembre 2024

Orario: 18:00

Luogo: Stand del Comune di Bastia, Padiglione 9, Umbriafiere, Fa la Cosa Giusta!

Relatori: Stefano Colla, Tina Felicioni (dialogo), Novella Lepri (presentazione), Francesca Sciamanna (letture)