“Protagoniste”: un libro per i centri antiviolenza dell’Umbria

“Protagoniste” – Venerdì 29 novembre alle ore 18:00, presso l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, sarà presentato il libro “Protagoniste” (ali&no editrice), un progetto letterario collettivo a favore dei centri antiviolenza dell’Umbria. L’incontro rientra nelle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ed è pensato per raccogliere fondi a supporto delle strutture che offrono supporto alle donne vittime di violenza.

Interverranno Francesca Silvestri di ali&no editrice, insieme agli autori Pierpaolo Peroni e Mirco Porzi. Il progetto si distingue per l’approccio originale con cui affronta il tema della violenza di genere: invertire la consueta prospettiva femminile e dare spazio alla voce maschile per sostenere concretamente la causa. I sei racconti inediti, che compongono il volume, sono firmati da Daniel Abbruzzese, Giovanni Dozzini, Carlo Floris, Francesco Mangano, Pierpaolo Peroni e Mirco Porzi. Ogni autore ha scelto di raccontare una storia con protagonista una figura femminile, che può essere sia reale che immaginata. Le storie narrano di solitudini, di parole non dette, di violenze mai denunciate e, talvolta, di violenze riconosciute: temi di drammatica quotidianità, ma raccontati con una penna che non cerca l’eroismo, ma la verità.

L’illustrazione di copertura, intitolata “Nuovi passi”, è stata donata dalla giovane artista Laura Aschieri, nota come “vivamagenta”. La sua formazione presso la Biblioteca delle Nuvole di Perugia si riflette nella sensibilità con cui ha interpretato il progetto, arricchendo il libro con un’immagine potente e significativa.

Il progetto è completamente indipendente e interamente supportato dall’editore, senza alcuna richiesta di compenso per gli autori e l’illustratrice, che hanno deciso di partecipare a titolo gratuito. Questo gesto di solidarietà dimostra come la cultura e la letteratura possano essere strumenti potenti nella lotta contro le disuguaglianze di genere. La sociologa Sabrina Garofalo, nella prefazione del libro, sottolinea l’importanza di iniziative come questa, ricordando che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e che il suo racconto riveste un “valore politico”, essendo strettamente legato ai diritti e alle libertà delle donne.

L’evento di Bastia Umbra si preannuncia come un’importante occasione di riflessione sul ruolo della narrazione femminile e sull’urgenza di agire contro ogni forma di violenza. Il volume “Protagoniste” si propone come una raccolta che va oltre il semplice libro, divenendo un atto di sostegno a chi ogni giorno combatte per il riconoscimento dei propri diritti e della propria dignità.

La presentazione del libro non si limiterà alla lettura e discussione dei racconti, ma sarà anche un momento di condivisione delle storie e delle esperienze di chi lavora quotidianamente nei centri antiviolenza. Con il supporto di iniziative come questa, il progetto mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del sostegno alle donne, e a ribadire che la lotta contro la violenza non è solo una questione di giustizia, ma anche di umanità.

In conclusione, l’evento rappresenta una testimonianza della forza della cultura nel promuovere cambiamenti sociali positivi, attraverso la scrittura, l’arte e la partecipazione collettiva.